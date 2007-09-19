Даниил Медведев: «Поддерживал «Ростов». Буду следить за «Зенитом». Кто-то скажет, что я глор»

Теннисист Даниил Медведев высказался о главном тренере Леониде Слуцком и о любимом клубе в РПЛ.

О Слуцком

«На самом деле я с ним не знаком лично. Был всего один случай, когда он пришел на мой матч в четвертьфинале Куинса. Это было 2 года назад.

Мы хотели пересечься с ним, он тогда уже работал в Англии. Леонид Викторович на следующий день уезжал, и я уезжал на другой турнир.

В итоге у нас не получилось пересечься, и больше мы не общались. Поэтому не могу его охарактеризовать.

Но действительно его уважаю как футбольного тренера и как человека. Это впечатление создают его интервью, его инстаграм, который он сейчас завел».

О любимом клубе в РПЛ

«У меня папа болеет за «Ростов». Но я не так много смотрю наш футбол, так как в Европе его тяжело найти.

В принципе, я поддерживал «Ростов», но вчера побывал на «Газпром Арене». Мне выдали майку с номером 33 на спине. Буду в любом случае следить за матчами петербуржцев.

На самом деле это был очень крутой опыт. Знакомство с Кержаковым, Аршавиным, . Как я говорил, очень люблю футбол, и это было круто.

Кто-то скажет, что Медведев глор. Но я теперь понимаю некоторых других спортсменов, которые фоткаются с десятью майками разных футбольных клубов».

Теннисисты пришли на «Газпром Арену». Их встретили Кержаков, Аршавин и Малком