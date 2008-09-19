Реклама 18+
Реклама 18+

Хабиб: «Футбол – это спорт, которому нет равных»

Теги ПСЖ Клод Макелеле Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов Юрий Джоркаефф UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от визита на матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ». 

«Футбол это спорт, которому нет равных и не было, ни один спорт даже близко не стоит с футболом.

Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру», – написал Хабиб, опубликовав фото с Клодом Макелеле и Юрием Джоркаеффом.

Следующий поединок Нурмагомедов намерен провести в России.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Зоозащитники требуют UFC наказать Хабиба за борьбу с медведем

«Сынок, переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить». Хабиб рассказал про маму, детей, бой в России и пунктуацию

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья