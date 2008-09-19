Хабиб: «Футбол – это спорт, которому нет равных»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от визита на матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ».
«Футбол это спорт, которому нет равных и не было, ни один спорт даже близко не стоит с футболом.
Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру», – написал Хабиб, опубликовав фото с Клодом Макелеле и Юрием Джоркаеффом.
Следующий поединок Нурмагомедов намерен провести в России.
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