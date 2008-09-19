Хабиб: «Футбол – это спорт, которому нет равных»

Чемпион UFC в легком весе поделился впечатлениями от визита на матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ».

«Футбол это спорт, которому нет равных и не было, ни один спорт даже близко не стоит с футболом.

Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру», – написал Хабиб, опубликовав фото с Клодом Макелеле и Юрием Джоркаеффом.

Следующий поединок Нурмагомедов намерен провести в России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 19 Сен 2019 в 1:17 PDT

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