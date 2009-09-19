Шипулин будет перечислять половину зарплаты в Госдуме на нужды ветеранов. Это 160 тысяч рублей

Бывший российский биатлонист , избранный депутатом Государственной Думы, принял решение перечислять половину заработной платы на благотворительность.



Спортсмен будет ежемесячно переводить 160 тысяч рублей на благотворительные нужды Совета ветеранов Свердловской области.

«Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета ветеранов своего избирательного округа.



Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив – ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами.

Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Всем добра и здоровья!», – написал Шипулин.

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