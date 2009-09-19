Шипулин будет перечислять половину зарплаты в Госдуме на нужды ветеранов. Это 160 тысяч рублей

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин, избранный депутатом Государственной Думы, принял решение перечислять половину заработной платы на благотворительность.
Спортсмен будет ежемесячно переводить 160 тысяч рублей на благотворительные нужды Совета ветеранов Свердловской области.
«Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета ветеранов своего избирательного округа.
Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив – ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами.
Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Всем добра и здоровья!», – написал Шипулин.
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Добрый день, дорогие друзья! Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел эту страницу, где буду выкладывать свою новую политическую историю. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа. Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив – ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Всем добра и здоровья!
«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика