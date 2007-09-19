Победа «Локо» над «Байером» в гостях, «ПСЖ» укатал «Реал», ничья «Атлетико» и «Юве», смерть Риксена и другие новости утра

1. «Локомотив» бодро выиграл у «Байера» (2:1) в стартом туре Лиги чемпионов, победив в гостевом матче турнира впервые за 17 лет. Команда Семина лидирует в группе D. «Атлетико» и «Ювентус» сыграли вничью (2:2) в Мадриде, хотя гости вели 2:0 до 70-й минуты.

2. «ПСЖ» дома катком переехал «Реал» (3:0) благодаря дублю Ди Марии и голу Менье. «Ман Сити» разгромил «Шахтер» (3:0), «Бавария» – «Црвену Звезду» (3:0). «Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом» со счета 2:0.

3. Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен. 43-летний голландец последние шесть лет сражался с боковым амиотрофическим склерозом. Эта болезнь пока не лечится.

4. «Витязь» одержал 5-ю победу подряд и возглавил таблицу Запада, «Амур» проиграл все 8 матчей со старта сезона, «Локомотив» выиграл у рижского «Динамо», а «Трактор» обыграл «Сибирь» в очередной игровой день КХЛ.

5. Зоозащитники требуют у UFC наказать Хабиба за борьбу с медведем.

6. Россия разгромила Словению (3-0) в матче чемпионата Европы-2019 по волейболу. Россиянки крупно обыграли Корею (3-0) на Кубке мира.

7. НХЛ. Выставочные матчи. Овечкин, Дадонов и Чехович набрали по 2 очка, Панарин, Гусев и Мальцев забросили по шайбе.

8. Кокорин прибудет в «Зенит» в конце недели. «Спартак» подтвердил, что Селихов пропустит минимум полгода. Швец дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре с «Ростовом», «Ахмат» оспорит решение.

9. Бурдасов подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном» и уже тренируется. Федерация хоккея США вручит Овечкину награду за вклад в развитие хоккея. Клинкхаммер перешел в «Авангард». Защитник «Виннипега» Бафлин может завершить карьеру.

10. Трехкратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Тесса Виртью и Скотт Моир завершили карьеры.

11. Шипулин встретился с председателем комитета Госдумы по спорту Дегтяревым. Тот назвал Антона молодым ученым в сфере генетики.

12. Донской, Рублев, Кукушкин вышли во второй круг турнира в Петербурге, Бублик, Ватутин выбыли. Медведев заключил контракт с BMW.

13. Суд взыскал с Аникеевой 42,8 млн рублей в пользу РФБ. В октябре 2017-го экс-президента организации приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, но она скрылась от следствия.

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