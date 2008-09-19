Гран-при среди юниоров. Тараканова лидирует в короткой программе, Васильева – 3-я, Лью – 4-я

Российская фигуристка Анастасия Тараканова лидирует в короткой программе на пятом этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске. Третьей идет Виктория Васильева.

Гран-при среди юниоров

Гданьск, Польша

5-й этап

Девушки

Короткая программа

Начало - 11.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

После 5 разминок из 7



1. Анастасия Тараканова (Россия) – 68,14

2. Томоэ Кавабата (Япония) – 67,70

3. Виктория Васильева (Россия) – 67,52

4. Алиса Лью (США) – 64,11

5. Со Ен Чи (Южная Корея) – 63,81

6. Со Ен И (Южная Корея) – 61,92

7. Линдси Торнгрен (США) – 57,44

8. Нина Петрокина (Эстония) – 56,60

9. Моа Ивано (Япония) – 54,32...

11. Амелия Орзел (Канада) – 46,87...

14. Лукреция Беккари (Италия) – 43,18

Шестая разминка

28. Екатерина Куракова (Польша)