Гран-при среди юниоров. Тараканова лидирует в короткой программе, Васильева – 3-я, Лью – 4-я

Российская фигуристка Анастасия Тараканова лидирует в короткой программе на пятом этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске. Третьей идет Виктория Васильева.
Гран-при среди юниоров
Гданьск, Польша
5-й этап
Девушки
Короткая программа
Начало - 11.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
После 5 разминок из 7
1. Анастасия Тараканова (Россия) – 68,14
2. Томоэ Кавабата (Япония) – 67,70
3. Виктория Васильева (Россия) – 67,52
4. Алиса Лью (США) – 64,11
5. Со Ен Чи (Южная Корея) – 63,81
6. Со Ен И (Южная Корея) – 61,92
7. Линдси Торнгрен (США) – 57,44
8. Нина Петрокина (Эстония) – 56,60
9. Моа Ивано (Япония) – 54,32...
11. Амелия Орзел (Канада) – 46,87...
14. Лукреция Беккари (Италия) – 43,18
Шестая разминка
28. Екатерина Куракова (Польша)