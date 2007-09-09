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Василий Кикнадзе: «Последний раз на переговорах объявил цену за Миранчуков в 85 млн евро»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Василий Кикнадзе Алексей Миранчук Антон Миранчук Чемпионат.com Футбол

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о стоимости полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

«Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 млн? Неплохая идея. Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьезным клубом, – 85 млн евро.

Головина продали за 30, а они вполне сопоставимы по уровню? Кто это вам сказал? Если серьезно, то есть два аспекта, Юрий Павлович тоже об этом говорил. Если ребятам и уходить, то либо в серьезный клуб, либо в клуб, который станет мостиком к этому серьезному клубу. И точно уходить за очень большие деньги.

Если один из Миранчуков уйдет, то за большие деньги, нежели Головин. Постараемся это сделать. Скорее всего, ребята будут уходить за рубеж», – сказал Кикнадзе.

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