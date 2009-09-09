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Александр Жулин: «Трусова может за три прыжка набрать столько, сколько Загитова и Медведева за полпрограммы»

Теги Александр Жулин женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Тренер Александр Жулин поделился мнением о выступлении одиночниц на контрольных прокатах сборной России.

– Кого из одиночниц вы для себя отметили?

– Мне очень понравилось, как поменялась Алина Загитова, в сторону именно красивого женского катания. Она уже осознанно катает программу, вложила в нее душу, это явно и совершенно видно.

Очень понравилась программа у Евгении Медведевой, несмотря на то, что это был такой минимализм, что присутствует в этой музыке. Это такая фишка, хорошая постановка.

Безумно понравилась Алена Косторная. Девочка катается божественно. Александра Трусова всех разорвет, она прыгает четверные.

Анна Щербакова – очень интересная фигуристка, но пока у нее мне видится девичье катание и немножко завернутые стопы. Но если Аня все прыгнет, то бороться остальным с Трусовой и Щербаковой будет трудно.

– То есть вы считаете, что вторая оценка за художественное восприятие не сможет помочь Алине и Жене?

– Сейчас эта оценка у Трусовой и Щербаковой будет пониже, но не настолько, в дальнейшем все снивелируется, и техника будет все решать.

Трусова может за три прыжка набрать столько, сколько Алина и Женя за полпрограммы. Тут уже судьи все будут решать.

И, откровенно говоря, катание у Трусовой, Щербаковой и Косторной достаточно приличное. Видно, что они еще девочки, но интересные программы, интересные шаги. И сказать, что они не скользят, нельзя, и поэтому ситуация для Медведевой и Загитовой очень сильно осложнится, – сказал Жулин.

На фигурке – безумие: Алину забросали розовыми коронами, спойлер Туктика и платье-трансформер Щербаковой

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