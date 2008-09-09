Реклама 18+
Реклама 18+

Россия выйдет на Евро-2020 при победе над Шотландией и ничьей Кипра с Казахстаном

Теги Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

Сборная России победила Казахстан (1:0) в квалификации Евро-2020.

Российская команда может оформить выход в финальную стадию турнира уже 10 октября, за три тура до конца отбора. Для этого подопечным Станислава Черчесова нужно победить Шотландию, а Кипр и Казахстан должны сыграть вничью.

В таком случае Казахстан и Кипр в трех оставшихся турах смогут набрать максимум 17 очков. У россиян даже в случае трех поражений в последних матчах будет 18 баллов.

Сейчас Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Отставание от Бельгии составляет 3 балла, отрыв от Казахстана и Кипра – 8.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться