«Не читай отзывы, люди сейчас озлоблены, надеюсь, быстро поймешь почему». Вяльбе поздравила Шипулина с победой на выборах

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поздравила олимпийского чемпиона по биатлону с победой на выборах в Государственную Думу.

Шипулин выиграл довыборы по Серовскому одномандатному округу Свердловской области. После обработки 100% протоколов он набрал 41,59% голосов. Он баллотировался от партии «Единая Россия».

«Антон, от души поздравляю! Уверена, что ты получил большой опыт новой жизни! Желаю быть достойным сыном нашей великой страны, каковым был в спорте!

Не читай отзывы, будь верен себе, своим избирателям, и все у тебя обязательно получится!

P.S. Не читай отзывы, люди сейчас озлоблены, и надеюсь, быстро поймешь почему. С огромным уважением и наилучшими пожеланиями!» – написала Вяльбе.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика

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