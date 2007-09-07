Россия обыграла Шотландию, Медведев вышел в финал, баскетболисты покидают ЧМ и другие новости утра

1. Сборная России обыграла Шотландию в отборочном матче Евро-2020 и закрепилась на втором месте. Казахстан не смог победить Кипр, а Бельгия вынесла Сан-Марино.

Отметившийся голом Артем Дзюба вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров национальной команды. В этом отборочном цикле у него 6 голов и 8 очков по системе «гол+пас».

Официальный транспортный партнер чемпионата Европы – Volkswagen, великая европейская марка, которая любит футбол.

2. Квалификация Евро-2020. Голландия в гостях обыграла Германию, дебютный гол Влашича помог сборной Хорватии разгромить Словакию. Все результаты – тут.

3. Даниил Медведев стал первым теннисистом из России в финале турнира «Большого шлема» после Марата Сафина в 2005-м. В полуфинале US Open он разобрал Григора Димитрова 7:6, 6:4, 6:3 и за титул сыграет с Рафаэлем Надалем.

4. Сборная России по баскетболу завершила выступление на ЧМ-2019, проиграв Польше. Рассказываем, почему так получилось.

5. Россиянка Дарья Усачева заняла 2-е место на третьем этапе Гран-при среди юниоров, уступив Хэ Ин Ли из Южной Кореи. Майя Хромых заняла четвертое место.

6. Российская молодежка в отборе к Евро-2021 (U-21) одолела Сербию. Забил армеец Игорь Дивеев.

7. Первая тренерская отставка в КХЛ – «Магнитка» уволила Йозефа Яндача и назначила Илью Воробьева.

«Автомобилист» нанес СКА первое поражение в сезоне, «Динамо» одержало третью победу подряд, одолев «Спартак». Все результаты дня – здесь.

Лига объявила, что легализует аренду игроков. За прошлый сезон КХЛ заработала 3,6 млрд рублей, а клубам выплатила 419 миллионов.

8. Кокорин и Мамаев выходят по УДО, но где они будут играть? «Зенит» предложит Александру новый контракт, а вот «Краснодар», похоже, на Павла не рассчитывает.

Рамзан Кадыров ждет обоих в «Ахмате», а Станислав Черчесов не закрывает дверь в сборную.

9. Дэйна Уайт пообещал, что Тони Фергюсон подерется с победителем боя Хабиб – Порье.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье встретятся в главном поединке года уже сегодня вечером. Порье не проигрывает в UFC с 2016-го, но Хабиб легко разобрался с парнями, которые нокаутировали Дастина. Букмекеры считают россиянина уверенным фаворитом, а вы можете бесплатно получить 1000 рублей на ставку и без всякого риска сделать свой выбор!

10. Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу на 13-м этапе многодневки «Вуэльта».

Цитаты дня

«Думал, что зря вернулся, когда привез пенальти на Азаре. Сейчас нормально». Юрий Жирков просто тащит.

«Ужасно отношусь к геям. К тому гей-клубу подошел пьяным, перепутал двери». Какой именно клуб имел в виду Владимир Быстров?

«Кокорин вернется на топ-уровень, как Эдуард Стрельцов». Когда именно Кокорин играл на топ-уровне, Мирча Луческу не уточнил.