Шипулин – об избрании в Госдуму: «У меня впереди два года, чтобы проявить себя. Отдаю себе отчет, что не все в меня верят»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, который выиграл выборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области, поблагодарил избирателей и рассказал о дальнейших планах.

Выборы прошли 8 сентября. После обработки 99,77% протоколов Шипулин лидирует с 41,57% голосов.

«Спасибо большое всем избирателям, которые проголосовали за меня. Позади большой объем работы. Еще больше – впереди. Люди Серовского округа доверили мне право представлять их в Государственной Думе. Моя задача – сделать все возможное, чтобы это доверие оправдать.



Моя кампания, которая началась еще в марте, получилась непростой. Но это был новый, абсолютно уникальный для меня опыт. Я близко познакомился с регионом, с людьми, которые здесь живут. У меня впереди два года упорной работы, чтобы проявить себя в политике. Опыт работы в регионе показал, что есть большое количество проблем, которые необходимо решать.



Я отдаю себе отчет, что не все в меня верят. За свое время в спорте я привык к тому, что ты должен постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. Готов к этому и в политике», – написал Шипулин.

Выборы 8 созыва Госдумы состоятся в сентябре 2021-го.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика

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