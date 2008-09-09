Надаль о Медведеве: «Он боролся по-чемпионски. Конечно, он выиграет «Большие шлемы»

, выигравший 19-й турнир «Большого шлема», поделился эмоциями после победы над (7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4) и рассказал, каким видит будущее 23-летнего россиянина.

«Последние три часа матча были очень интенсивными. Очень трудно психологически, да и физически тоже. Особый момент с видео о победах на «Шлемах» в конце, невероятные трибуны. Незабываемый момент. В то же время Даниил также создал этот момент. То, как он боролся, как играл, – это было по-чемпионски. Просто отлично сыграл. Я уверен, что у него еще будет много таких шансов.

Такие матчи в финале «Больших шлемов» становятся незабываемыми, особенно по драматизму в конце. Этот финал станет частью моей истории в этом спорте.

Просто очень счастлив. Этот трофей – сегодня все для меня. Я очень удовлетворен тем, как выстоял в трудные моменты. Обычно я стараюсь сдерживать эмоции, но сегодня после таких преодолений это было просто невозможно.

Даниилу 23. То, как он играет в этом году, очень впечатляет. У него великое, великое будущее впереди. Я действительно убежден в этом. Конечно, он выиграет парочку «Больших шлемов».

Посмотрим. В этой жизни невозможно предсказать будущее. Но его карьера идет очень-очень хорошо».

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