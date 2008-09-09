В квалификации Евро-2020 Бельгия в гостях разгромила Шотландию (4:0).

Бельгия выиграла все 6 матчей отбора к Евро с общим счетом 19:1 и лидирует в группе I, опережая Россию на 3 очка.

Хавбек «Ман Сити» Кевин де Брюйне отдал три голевых паса и забил гол.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча Шотландия – Бельгия в прямом эфире.

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