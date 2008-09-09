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Бельгия выиграла все 6 матчей отбора к Евро с общим счетом 19:1

Теги Томас Вермален Сборная Бельгии по футболу сборная Шотландии по футболу Тоби Алдервейрелд Ромелу Лукаку квалификация Евро-2020 Кевин де Брюйне Матч ТВ Футбол

В квалификации Евро-2020 Бельгия в гостях разгромила Шотландию (4:0).

Бельгия выиграла все 6 матчей отбора к Евро с общим счетом 19:1 и лидирует в группе I, опережая Россию на 3 очка.

Хавбек «Ман Сити» Кевин де Брюйне отдал три голевых паса и забил гол.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча Шотландия – Бельгия в прямом эфире.

Шотландия – Бельгия 0:4 (0:3, 0:1)
Дата проведения
9 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 9 Лукаку, 0:2 – 24 Вермален, 0:3 – 32 Алдервейрелд, 0:4 – 82 де Брюйне.
ШотландияМаршалл, О’Доннелл, Купер, Малгрю, Робертсон, Филлипс (Расселл, 77), Мактомини, Снодграсс, Маклин, Кристи (Макгинн, 86), Макгрегор (Армстронг, 68).
БельгияКуртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Менье (Раман, 90), Дендонкер, Шадли (Феррейра Карраско, 78), Тилеманс (Версхарен, 86), де Брюйне, Мертенс, Лукаку.
Предупреждения:
О’Доннелл (59), Мактомини (61), Вермален (79).

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