В квалификации Евро-2020 Бельгия в гостях разгромила Шотландию (4:0).
Бельгия выиграла все 6 матчей отбора к Евро с общим счетом 19:1 и лидирует в группе I, опережая Россию на 3 очка.
Хавбек «Ман Сити» Кевин де Брюйне отдал три голевых паса и забил гол.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча Шотландия – Бельгия в прямом эфире.
- Дата проведения
- 9 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»
- Голы:
- 0:1 – 9 Лукаку, 0:2 – 24 Вермален, 0:3 – 32 Алдервейрелд, 0:4 – 82 де Брюйне.
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Шотландия –
Маршалл, О’Доннелл, Купер, Малгрю, Робертсон, Филлипс (Расселл, 77), Мактомини, Снодграсс, Маклин, Кристи (Макгинн, 86), Макгрегор (Армстронг, 68).
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Бельгия –
Куртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Менье (Раман, 90), Дендонкер, Шадли (Феррейра Карраско, 78), Тилеманс (Версхарен, 86), де Брюйне, Мертенс, Лукаку.