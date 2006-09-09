ЧМ-2019 по баскетболу, Греция встретится с Чехией, США сыграют с Бразилией

В воскресенье пройдут заключительные четыре матча второго группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

В группе K Греция (2-2) встретится с Чехией (3-1). США (4-0) сыграют с Бразилией (3-1).

Чемпионат мира

Китай

Второй групповой этап

Группа K

Чехия – Греция Дата проведения 9 сентября, 11.30, «Shenzhen Bay Sports Centre» Онлайн матча

США – Бразилия Дата проведения 9 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre» Онлайн матча

Положение команд: США – 4-0, Чехия – 3-1, Бразилия – 3-1, Греция – 2-2.

Группа L

Доминикана – Литва Дата проведения 9 сентября, 11.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park» Онлайн матча

Франция – Австралия Дата проведения 9 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park» Онлайн матча

Положение команд: Франция – 4-0, Австралия – 4-0, Литва – 2-2, Доминиканская республика – 2-2.

Группа I

Положение команд: Аргентина – 5-0, Польша – 4-1, Россия – 3-2, Венесуэла – 2-3.

Группа J

Положение команд: Испания – 5-0, Сербия – 4-1, Италия – 3-2, Пуэрто-Рико – 2-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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