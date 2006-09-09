ЧМ-2019 по баскетболу, Греция встретится с Чехией, США сыграют с Бразилией

В воскресенье пройдут заключительные четыре матча второго группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.
В группе K Греция (2-2) встретится с Чехией (3-1). США (4-0) сыграют с Бразилией (3-1).
Чемпионат мира
Китай
Второй групповой этап
Группа K
- Дата проведения
- 9 сентября, 11.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
- Дата проведения
- 9 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
Положение команд: США – 4-0, Чехия – 3-1, Бразилия – 3-1, Греция – 2-2.
Группа L
- Дата проведения
- 9 сентября, 11.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
- Дата проведения
- 9 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
Положение команд: Франция – 4-0, Австралия – 4-0, Литва – 2-2, Доминиканская республика – 2-2.
Группа I
Положение команд: Аргентина – 5-0, Польша – 4-1, Россия – 3-2, Венесуэла – 2-3.
Группа J
Положение команд: Испания – 5-0, Сербия – 4-1, Италия – 3-2, Пуэрто-Рико – 2-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.