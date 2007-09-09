Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области

Олимпийский чемпион по биатлону лидирует на довыборах по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.

После обработки 70,89% протоколов Шипулин, который идет в Думу от «Единой России», набрал 40,49% голосов.

На втором месте – кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровкин (23,97%), на третьем – представитель КПРФ Габбас Даутов (15,44%).

Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре прошлого года, позднее он заявил о желании начать политическую карьеру.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика