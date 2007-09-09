Прямой эфир боя Хабиб – Порье собрал долю в 20,7% по России

Поединок чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, в котором россиянин защитил чемпионский пояс и который транслировался в прямом эфире Первого канала и онлайн вечером 7 сентября из Абу-Даби, вызвал большой интерес в России.

По данным Mediascope TV Index, эфирная трансляция собрала долю (процент от количества всех, кто смотрел в этот момент телевизор) в 23% в Москве и 20,7% в России среди зрителей старше 4 лет. Показатели по целевой аудитории Первого канала 14-59 лет еще выше: 26,3% в Москве и 23,9% в России.

Трансляция в интернете в плеере Первого и в группах Первого в «Одноклассниках» собрала более 10 млн пользователей и более 26 млн просмотров.

В плеере Первого канала бой увидели около 4 млн пользователей (в пике – 1,2 млн, всего – 14,5 млн просмотров, в записи – 1,2 млн просмотров).

Кроме того, в социальной сети «Одноклассники» трансляцию в официальных группах Первого канала 6 млн пользователей посмотрели 12 млн раз (800 000 пользователей одновременно, в записи – еще 4 млн просмотров).

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