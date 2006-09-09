«Ман Сити» первым потратил 1 млрд евро на текущий состав. «Реал» инвестировал 902 млн, «Ювентус» – 719 млн

«Манчестер Сити» потратил на свой нынешний состав более 1 млрд евро, говорится в отчете CIES Football Observatory.

«Горожане» стали первым клубом в истории, чья стоимость состава превысила эту отметку.

Топ-10 инвестиций в текущий состав в пятерке сильнейших лиг Европы выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – 1014 млн евро

2. «ПСЖ» – 913 млн

3. «Реал» – 902 млн

4. – 751 млн

5. «Ювентус» – 719 млн

6. – 697 млн

7. «Ливерпуль» – 639 млн

8. – 561 млн

9. «Атлетико» – 550 млн

10. «Арсенал» – 498 млн.

Разрывы между наибольшей и наименьшей суммой инвестиций в текущий состав по лигам таковы: в Ла Лиге потратил в 148 раз больше, чем «Мальорка»; в Лиге 1 «ПСЖ» потратил в 114 раз больше «Нима»; в Бундеслиге «Бавария» инвестировала в состав в 85 раз больше, чем «Падерборн»; в Серии А выложил за игроков в 163 раза больше, чем «Лечче»; в АПЛ «Ман Сити» потратил в 32 раза больше, чем «Норвич».

Средние траты на формирование текущего состава в АПЛ составляют 345 млн евро, 167 млн евро – в Ла Лиге и Серии А, 124 млн евро в Бундеслиге и 118 млн евро в Лиге 1.