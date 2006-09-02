Три лидера в РПЛ, «Авангард» взял Кубок Открытия, Джокович снялся с US Open, Медведев вышел в 1/4, Леклер выиграл Гран-при Бельгии и другие новости утра

1. В заключительных матчах 8-го тура РПЛ «Краснодар» на выезде забил 4 мяча «Уралу», ЦСКА одолел тульский «Арсенал», а «Зенит» взял три очка в матче со «Спартаком» благодаря чумовому голу Юрия Жиркова.

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу к перерыву на матчи сборных, «Зенит» и «Ростов» также имеют по 17 очков. Четвертым с 16 очками идет ЦСКА, у «Локомотива» и «Спартака» по 14 баллов.

2. Стартовал новый сезон КХЛ. «Авангард» впервые взял Кубок Открытия, победив ЦСКА (3:1). Чудинов снова забил броском из своей зоны.

3. «Спартак» подписал хавбека «Славии» Алекса Крала за 12 млн евро.

4. «Атлетико» победил «Эйбар», отыгравшись с 0:2, и единолично лидирует в Ла Лиге. «Вильярреал» почти потопил «Реал», но дубль Бэйла позволил мадридцам уйти от первого поражения в сезоне. Валлиец, правда, зачем-то удалился в добавленное время, получив две желтые за пару минут.

5. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при Бельгии-2019. Хэмилтон – второй, Боттас – третий, Квят финишировал седьмым. Это первая победа Леклера в «Формуле-1».

6. «Тоттенхэм» упустил победу над «Арсеналом» в лондонском дерби, отдав преимущество в два гола. «Эвертон» победил «Вулверхэмптон» и ворвался в зону Лиги Европы.

7. US Open. Новак Джокович не доиграл матч против Стэна Вавринки из-за травмы и ушел со стадиона под свист. Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/4 финала на «Шлеме» и снова взбесил трибуны.

Роджер Федерер отдал четыре гейма Давиду Гоффену и вышел в 1/4 в 56-й раз. Григор Димитров в трех сетах победил Алекса де Минаура.

В женской сетке вторая ракетка мира Эшли Барти проиграла Ван Цян, Серена Уильямс вышла в 1/4 финала, победив Петру Мартич.

8. Женская сборная России в четырех партиях обыграла Бельгию в 1/8 финала волейбольного Евро (3-1).

9. Трансферы. «Динамо» подписало хавбека «Дженоа» Хильемарка. «Зенит» близок к трансферу Караваева более чем за 7 млн евро. Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для согласования контракта с «быками».

Переход Неймара в «Барселону» сорвался. Игрок сообщил семье и представителю «Реала», что решил остаться в «ПСЖ» на сезон. Больше новостей – в нашем трансферном дайджесте.

10. «Витесс» Леонида Слуцкого лидирует в чемпионате Голландии после 5-го тура. У «Аякса» и ПСВ матч в запасе.

11. На баскетбольном ЧМ-2019 США обыграли Чехию, 24 очка Деллаведовы помогли Австралии победить Канаду.

12. «Лацио» сыграл вничью с «Ромой» в римском дерби, а «Интер» одолел «Кальяри» и возглавил турнирную таблицу Серии А.

13. «Монако» Александра Головина идет предпоследним в Лиге 1 после 4 туров, набрав 2 очка (да, опять не смогли выиграть).

14. Словенский гонщик Тадей Погачар выиграл 9-й этап веломногодневки «Вуэльта». Общий зачет возглавил колумбиец Найро Кинтана из Movistar.

15. Иван Барбашев подписал новый 2-летний контракт с «Сент-Луисом» почти на 3 млн долларов.

Цитаты дня.

Дастин Порье: «7 сентября мне нужны 25 минут, а Хабиб пусть забирает остальные 364 дня в году».

Артем Дзюба: «В прошлом году «Спартак» два раза отскочил от нас, в этом – нет».

Олег Кононов: «Залетел сумасшедший гол от Жиркова. Ну и VAR помог «Зениту».

«Не надо играть в квалификации Лиги Европы, чтобы не было такого графика». Тренер «Зенита» Семак поддел «Спартак».