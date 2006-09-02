Джокович снялся с US Open из-за травмы. Со стадиона его проводили уханьем

Первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович снялся с турнира. Серб не доиграл четвертый круг против чемпиона-2016 (4:6, 5:7, 1:2).

По ходу турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом. В матче с Вавринкой он тоже вызывал из-за него физиотерапевта.

Когда Джокович уходил с корта, стадион недовольно заухал.

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!