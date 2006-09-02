Реклама 18+
Реклама 18+

Джокович снялся с US Open из-за травмы. Со стадиона его проводили уханьем

Теги Новак Джокович US Open ATP Стэн Вавринка Теннис

Первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович снялся с турнира. Серб не доиграл четвертый круг против чемпиона-2016 Стэна Вавринки (4:6, 5:7, 1:2).

По ходу турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом. В матче с Вавринкой он тоже вызывал из-за него физиотерапевта.

Когда Джокович уходил с корта, стадион недовольно заухал.

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться