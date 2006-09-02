Джокович снялся с US Open из-за травмы. Со стадиона его проводили уханьем

Первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович снялся с турнира. Серб не доиграл четвертый круг против чемпиона-2016 Стэна Вавринки (4:6, 5:7, 1:2).
По ходу турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом. В матче с Вавринкой он тоже вызывал из-за него физиотерапевта.
Djokovic retires(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/q4VMA58qbW— doublefault28 (@doublefault28) September 2, 2019
Когда Джокович уходил с корта, стадион недовольно заухал.
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