Чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл у «Наполи», «Милан» победил «Брешию»

Во 2-м туре Серии А «Милан» переиграл «Брешию» (1:0), вырвал победу у «Наполи» (4:3), хотя дал сопернику сравнять счет, ведя 3:0.

В воскресенье «Лацио» сыграет с «Ромой», отправится в гости к «Кальяри».

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2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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