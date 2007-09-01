Чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл у «Наполи», «Милан» победил «Брешию»

Во 2-м туре Серии А «Милан» переиграл «Брешию» (1:0), «Ювентус» вырвал победу у «Наполи» (4:3), хотя дал сопернику сравнять счет, ведя 3:0.
В воскресенье «Лацио» сыграет с «Ромой», «Интер» отправится в гости к «Кальяри».
Чемпионат Италии
2-й тур
- Дата проведения
- 31 августа, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 12 Чалханоглу.
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Лукас Пакета, 65), Сусо, Кастильехо (Борини, 80), Андре Силва (Пионтек, 61).
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Брешия –
Йоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Мартелла (Матею, 14), Бизоли, Тонали, Дессена, Шпалек (Тремолада, 76), Торрегросса (Айе, 46), Доннарумма.
- Предупреждения:
- Дессена (24), Чистана (30), Андре Силва (34), Бизоли (39), Калабрия (55), Чалханоглу (65), Тонали (90).
- Дата проведения
- 31 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 16 Данило, 2:0 – 19 Игуаин, 3:0 – 62 Роналду, 3:1 – 66 Манолас, 3:2 – 68 Лосано, 3:3 – 81 Ди Лоренцо, 4:3 – 90, автогол Кулибали.
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо (Данило, 15), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Джан, 60), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Роналду.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулям (Мариу Руй, 46), Кальехон, Зелиньски, Аллан (Элмаз, 74), Инсинье (Лосано, 46), Фабиан Руис, Мертенс.
- Предупреждения:
- Гулям (40), Ди Лоренцо (44), Матюиди (52), Алекс Сандро (80), Дуглас Коста (83), Элмаз (90).
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 30 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Гол:
- 1:0 – 90 Сориано.
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Болонья –
Скорупски, Дейкс, Ларангейра, Томиясу, Денсвил, Сориано, Медель (Паласио, 81), Сансоне, Поли (Джемаили, 71), Орсолини, Дестро (Сантандер, 63).
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СПАЛ –
Бериша, Чонек, Фелипе, Викари, Игор Жулио (Томович, 83), Валоти (Вальдифьори, 64), Д'Алессандро, Миссироли, Куртич, Ди Франческо (Флоккари, 81), Петанья.
- Предупреждения:
- Ларангейра (39), Миссироли (50), Медель (60), Игор Жулио (61), Сантандер (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.