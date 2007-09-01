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Чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл у «Наполи», «Милан» победил «Брешию»

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Во 2-м туре Серии А «Милан» переиграл «Брешию» (1:0), «Ювентус» вырвал победу у «Наполи» (4:3), хотя дал сопернику сравнять счет, ведя 3:0.

В воскресенье «Лацио» сыграет с «Ромой», «Интер» отправится в гости к «Кальяри».

Чемпионат Италии

2-й тур

Милан – Брешия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
31 августа, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 12 Чалханоглу.
МиланДоннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Лукас Пакета, 65), Сусо, Кастильехо (Борини, 80), Андре Силва (Пионтек, 61).
БрешияЙоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Мартелла (Матею, 14), Бизоли, Тонали, Дессена, Шпалек (Тремолада, 76), Торрегросса (Айе, 46), Доннарумма.
Предупреждения:
Дессена (24), Чистана (30), Андре Силва (34), Бизоли (39), Калабрия (55), Чалханоглу (65), Тонали (90).

 

Ювентус – Наполи 4:3 (2:0, 2:3)
Дата проведения
31 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Данило, 2:0 – 19 Игуаин, 3:0 – 62 Роналду, 3:1 – 66 Манолас, 3:2 – 68 Лосано, 3:3 – 81 Ди Лоренцо, 4:3 – 90, автогол Кулибали.
ЮвентусШченсны, Де Шильо (Данило, 15), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Джан, 60), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Роналду.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулям (Мариу Руй, 46), Кальехон, Зелиньски, Аллан (Элмаз, 74), Инсинье (Лосано, 46), Фабиан Руис, Мертенс.
Предупреждения:
Гулям (40), Ди Лоренцо (44), Матюиди (52), Алекс Сандро (80), Дуглас Коста (83), Элмаз (90).

 

Лацио – Рома
Дата проведения
1 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Лечче – Верона
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Фиорентина
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Сампдория
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Торино
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Парма
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Интер
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – СПАЛ 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
30 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Сориано.
БолоньяСкорупски, Дейкс, Ларангейра, Томиясу, Денсвил, Сориано, Медель (Паласио, 81), Сансоне, Поли (Джемаили, 71), Орсолини, Дестро (Сантандер, 63).
СПАЛБериша, Чонек, Фелипе, Викари, Игор Жулио (Томович, 83), Валоти (Вальдифьори, 64), Д'Алессандро, Миссироли, Куртич, Ди Франческо (Флоккари, 81), Петанья.
Предупреждения:
Ларангейра (39), Миссироли (50), Медель (60), Игор Жулио (61), Сантандер (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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