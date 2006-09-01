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Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для согласования контракта с «быками»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Мануэл Фернандеш Краснодар Футбол

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш близок к переходу в «Краснодар».

В воскресенье 33-летний хавбек прибыл в Краснодар, чтобы согласовать детали контракта с одноименным клубом.

Ранее стало известно, что португальцу, который является свободным агентом, был предложен контракт по схеме «1+1».

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. После окончания прошлого сезона срок контракта португальца с «Локо» истек. Стороны вели переговоры о новом соглашении, но не смогли договориться об условиях.

В сезоне-2018/19 игрок провел за московскую команду 20 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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