ЧМ-2019. 24 очка Деллаведовы помогли Австралии победить Канаду, США сыграют с Чехией

В воскресенье восемью матчами продолжился чемпионат мира-2019 по баскетболу, который проходит с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая.
Во второй игровой день в борьбу вступит главный фаворит США – в матче с Чехией. Австралия одержала победу над Канадой.
Чемпионат мира
Китай
Первый групповой этап
Группа E
Положение команд: Турция – 0-0, Чехия – 0-0, США – 0-0, Япония – 0-0.
Группа F
Положение команд: Греция – 0-0, Новая Зеландия – 0-0, Бразилия – 0-0, Черногория – 0-0.
Группа G
Положение команд: Доминиканская республика – 0-0, Франция – 0-0, Германия – 0-0, Иордания – 0-0.
Группа H
Положение команд: Австралия – 1-0, Канада – 0-1, Сенегал – 0-0, Литва – 0-0.
Группа А
Положение команд: Польша – 1-0, Китай – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Венесуэла – 0-1.
Группа B
Положение команд: Аргентина – 1-0, Россия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Нигерия – 0-1.
Группа C
Положение команд: Испания – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Тунис – 0-1, Иран – 0-1.
Группа D
Положение команд: Италия – 1-0, Сербия – 1-0, Ангола – 0-1, Филиппины – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.