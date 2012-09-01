ЧМ-2019. 24 очка Деллаведовы помогли Австралии победить Канаду, США сыграют с Чехией

В воскресенье восемью матчами продолжился чемпионат мира-2019 по баскетболу, который проходит с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая.

Во второй игровой день в борьбу вступит главный фаворит США – в матче с Чехией. Австралия одержала победу над Канадой.

Чемпионат мира

Китай

Первый групповой этап

Группа E

Турция – Япония 78:60 (4 четверть) Дата проведения 1 сентября, 11.30, «Shanghai Oriental Sports Center» Онлайн матча

Чехия – США Дата проведения 1 сентября, 15.30, «Shanghai Oriental Sports Center» Онлайн матча

Положение команд: Турция – 0-0, Чехия – 0-0, США – 0-0, Япония – 0-0.

Группа F

Новая Зеландия – Бразилия 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24) Дата проведения 1 сентября, 11.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park» Онлайн матча

Греция – Черногория Дата проведения 1 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park» Онлайн матча

Положение команд: Греция – 0-0, Новая Зеландия – 0-0, Бразилия – 0-0, Черногория – 0-0.

Группа G

Доминиканская Республика – Иордания 64:59 (4 четверть) Дата проведения 1 сентября, 11.30, «Shenzhen Bay Sports Centre» Онлайн матча

Франция – Германия Дата проведения 1 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre» Онлайн матча

Положение команд: Доминиканская республика – 0-0, Франция – 0-0, Германия – 0-0, Иордания – 0-0.

Группа H

Канада – Австралия 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32) Дата проведения 1 сентября, 10.30, «Dongguan Basketball Center» Онлайн матча Канада Берч (18), Джозеф (16), Пангос (14 + 8 передач), Эджим (9 + 7 подборов), Уилджер (6) – старт; Ф.Скрабб (9), Хеслип (8), Т.Скрабб (8), Классен (4), Каджами-Кин (0), Нембард (0). Австралия Деллаведова (24 + 5 потерь), Миллс (15 + 6 передач), Инглс (13 + 9 передач), Бэйнс (10), Лэндейл (8) – старт; Гулдинг (16), Богут (12 + 9 подборов), Кэй (8), Крик (2), Соби (0), Глиддон (0), Барлоу (0).

Сенегал – Литва Дата проведения 1 сентября, 14.30, «Dongguan Basketball Center» Онлайн матча

Положение команд: Австралия – 1-0, Канада – 0-1, Сенегал – 0-0, Литва – 0-0.

Группа А

Положение команд: Польша – 1-0, Китай – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Венесуэла – 0-1.

Группа B

Положение команд: Аргентина – 1-0, Россия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Нигерия – 0-1.

Группа C

Положение команд: Испания – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Тунис – 0-1, Иран – 0-1.

Группа D

Положение команд: Италия – 1-0, Сербия – 1-0, Ангола – 0-1, Филиппины – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.