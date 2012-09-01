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ЧМ-2019. 24 очка Деллаведовы помогли Австралии победить Канаду, США сыграют с Чехией

Теги результаты сборная Греции сборная Литвы сборная Франции сборная Германии сборная США сборная Бразилии сборная Австралии сборная Турции сборная Черногории сборная Чехии сборная Новой Зеландии сборная Канады сборная Доминиканской республики сборная Иордании сборная Японии сборная Сенегала чемпионат мира-2019 Баскетбол

В воскресенье восемью матчами продолжился чемпионат мира-2019 по баскетболу, который проходит с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая.

Во второй игровой день в борьбу вступит главный фаворит США – в матче с Чехией. Австралия одержала победу над Канадой. 

Чемпионат мира

Китай

Первый групповой этап

Группа E

Турция – Япония 78:60 (4 четверть)
Дата проведения
1 сентября, 11.30, «Shanghai Oriental Sports Center»
Онлайн матча

Чехия – США
Дата проведения
1 сентября, 15.30, «Shanghai Oriental Sports Center»
Онлайн матча

Положение команд: Турция – 0-0, Чехия – 0-0, США – 0-0, Япония – 0-0.

Группа F

Новая Зеландия – Бразилия 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24)
Дата проведения
1 сентября, 11.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
Онлайн матча

Греция – Черногория
Дата проведения
1 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
Онлайн матча

Положение команд: Греция – 0-0, Новая Зеландия – 0-0, Бразилия – 0-0, Черногория – 0-0.

Группа G

Доминиканская Республика – Иордания 64:59 (4 четверть)
Дата проведения
1 сентября, 11.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
Онлайн матча

Франция – Германия
Дата проведения
1 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
Онлайн матча

Положение команд: Доминиканская республика – 0-0, Франция – 0-0, Германия – 0-0, Иордания – 0-0.

Группа H

Канада – Австралия 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32)
Дата проведения
1 сентября, 10.30, «Dongguan Basketball Center»
Онлайн матча
Канада
Берч (18), Джозеф (16), Пангос (14 + 8 передач), Эджим (9 + 7 подборов), Уилджер (6) – старт; Ф.Скрабб (9), Хеслип (8), Т.Скрабб (8), Классен (4), Каджами-Кин (0), Нембард (0).
Австралия
Деллаведова (24 + 5 потерь), Миллс (15 + 6 передач), Инглс (13 + 9 передач), Бэйнс (10), Лэндейл (8) – старт; Гулдинг (16), Богут (12 + 9 подборов), Кэй (8), Крик (2), Соби (0), Глиддон (0), Барлоу (0).

Сенегал – Литва
Дата проведения
1 сентября, 14.30, «Dongguan Basketball Center»
Онлайн матча

Положение команд: Австралия – 1-0, Канада – 0-1, Сенегал – 0-0, Литва – 0-0.

Группа А

Положение команд: Польша – 1-0, Китай – 1-0, Кот-д’Ивуар – 0-1, Венесуэла – 0-1.

Группа B

Положение команд: Аргентина – 1-0, Россия – 1-0, Южная Корея – 0-1, Нигерия – 0-1.

Группа C

Положение команд: Испания – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, Тунис – 0-1, Иран – 0-1.

Группа D

Положение команд: Италия – 1-0, Сербия – 1-0, Ангола – 0-1, Филиппины – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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