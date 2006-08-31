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Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Брайтон», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «МЮ» поделил очки с «Саутгемптоном»

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В 4-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде поделил очки с «Саутгемптоном» (1:1), «Ливерпуль» играет с «Бернли». 

«Челси» принимает «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Сити» – «Брайтон». 

Завтра пройдет матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». 

Чемпионат Англии

4-й тур

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
31 августа, 14.30, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Джеймс, 1:1 – 58 Вестергор.
СаутгемптонГанн, Данзо, Соареш, Беднарек, Вестергор, Буфаль (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Ингз (Йосида, 77), Адамс (Лонг, 62).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Янг, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Джеймс, Мата (Матич, 68), Перейра (Лингард, 68), Мактомини (Гринвуд, 82), Рэшфорд.
Предупреждения:
Данзо (19), Магуайр (40), Янг (90), Армстронг (90).
Удаление:
Данзо (73).

 

Челси – Шеффилд Юнайтед 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
31 августа, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Абрахам, 2:0 – 43 Абрахам, 2:1 – 46 Робинсон, 2:2 – 89, автогол Зума.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Эмерсон, Томори, Зума, Баркли (Виллиан, 60), Ковачич (Батшуайи, 83), Пулишич, Жоржиньо, Маунт, Абрахам (Гилмур, 84).
Шеффилд ЮнайтедХендерсон, Болдок, Иган, Башем (Осборн, 84), Стивенс, Ландстрем, Норвуд, Робинсон, Фримэн (Муссе, 79), О`Коннелл, Макберни (Макголдрик, 63).
Предупреждение:
Макберни (45).

 

Кристал Пэлас – Астон Вилла 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
31 августа, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 73 Айю.
Кристал ПэласГуаита, Келли (Сако, 79), Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Куяте, Шлупп (Таунсенд, 84), Миливоевич, Макартур, Заа, Айю (Бентеке, 86).
Астон ВиллаХитон, Мингз, Тэйлор, Гильбер, Энгельс, Макгинн, Дуглас Луис (Хурихэйн, 71), Хота (Дэвис, 59), Грилиш, Трезеге, Уэсли (Лэнсбери, 85).
Предупреждения:
Дуглас Луис (17), Тэйлор (35), Гильбер (40), Трезеге (44), Миливоевич (58), Куяте (71).
Удаление:
Трезеге (54).

 

Вест Хэм – Норвич 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
31 августа, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Аллер, 2:0 – 56 Ярмоленко.
Вест ХэмФабианьски, Диоп, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Нобл (Санчес, 85), Фелипе Андерсон (Форнальс, 88), Райс, Лансини, Ярмоленко (Снодграсс, 71), Аллер.
НорвичКрул, Циммерманн (Амаду, 36), Годфри, Льюис, Ааронс, Штиперманн (Дрмич, 77), Трибулл, Кэнтуэлл (Маклин, 78), Буэндиа, Ляйтнер, Пукки.
Предупреждения:
Фредерикс (60), Ааронс (62), Снодграсс (74).

 

Манчестер Сити – Брайтон 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
31 августа, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 2 де Брюйне, 2:0 – 42 Агуэро, 3:0 – 55 Агуэро, 4:0 – 79 Бернарду Силва.
Манчестер СитиЭдерсон, Лапорт (Фернандиньо, 37), Зинченко, Уокер, Отаменди, де Брюйне (Гюндоган, 69), Сильва (Бернарду Силва, 78), Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.
БрайтонРайан, Бернардо (Мюррей, 67), Уэбстер, Данк, Монтойя, Марч, Стивенс, Троссард (Гросс, 74), Проппер, Берн, Мопе (Коннолли, 66).
Предупреждения:
Лапорт (36), Данк (83).

 

Ньюкасл – Уотфорд 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
31 августа, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 2 Хьюз, 1:1 – 41 Шер.
НьюкаслДубравка, Шер (Фернандес, 85), Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 78), Хэйден, Лонгстафф, Альмирон, Атсу (Муто, 82), Ласселс, Жоэлинтон.
УотфордФостер, Янмат, Кэткарт, Кабаселе, Фемения, Хьюз (Саксесс, 71), Клеверли, Перейра, Дукуре (Чалоба, 71), Доусон, Грэй (Деулофеу, 82).
Предупреждения:
Дукуре (29), Хэйден (31), Дамметт (44), Доусон (44), Кэткарт (55).

 

Лестер – Борнмут 3:1 (второй тайм)
Дата проведения
31 августа, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Варди, 1:1 – 15 Уилсон, 2:1 – 41 Тилеманс, 3:1 – 73 Варди.
ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Олбрайтон (Грэй, 64), Барнс (Чоудури, 71), Мэддисон (Фукс, 86), Ндиди, Тилеманс, Варди.
БорнмутРэмсдейл, Аке, Кук, Смит (Айб, 64), Мифем, Уилсон (Соланке, 64), Биллинг, Лерма, Фрэйзер, Уилсон, Кинг (Серман, 79).
Предупреждения:
Биллинг (21), Лерма (32), Олбрайтон (40), Уилсон (69).

 

Бернли – Ливерпуль
Дата проведения
31 августа, 19.30, «Терф Мур»
превью матча текстовый онлайн статистика
БернлиПоуп, Ми, Питерс, Лоутон, Тарковски, Леннон, Корк, Вествуд, Макнил, Барнс, Вуд.
ЛиверпульАдриан, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Матип, Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.

 

Эвертон – Вулверхэмптон
Дата проведения
1 сентября, 16.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Тоттенхэм
Дата проведения
1 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

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