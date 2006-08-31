Чемпионат Англии. «Ман Сити» принимает «Брайтон», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «МЮ» поделил очки с «Саутгемптоном»

В 4-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде поделил очки с «Саутгемптоном» (1:1), «Ливерпуль» играет с «Бернли».
«Челси» принимает «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Сити» – «Брайтон».
Завтра пройдет матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».
Чемпионат Англии
4-й тур
- Дата проведения
- 31 августа, 14.30, «Сент-Мэрис»
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Саутгемптон –
Ганн, Данзо, Соареш, Беднарек, Вестергор, Буфаль (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Ингз (Йосида, 77), Адамс (Лонг, 62).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Янг, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Джеймс, Мата (Матич, 68), Перейра (Лингард, 68), Мактомини (Гринвуд, 82), Рэшфорд.
- Удаление:
- Данзо (73).
- Дата проведения
- 31 августа, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Эмерсон, Томори, Зума, Баркли (Виллиан, 60), Ковачич (Батшуайи, 83), Пулишич, Жоржиньо, Маунт, Абрахам (Гилмур, 84).
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Шеффилд Юнайтед –
Хендерсон, Болдок, Иган, Башем (Осборн, 84), Стивенс, Ландстрем, Норвуд, Робинсон, Фримэн (Муссе, 79), О`Коннелл, Макберни (Макголдрик, 63).
- Предупреждение:
- Макберни (45).
- Дата проведения
- 31 августа, 17.00, «Селхерст Парк»
- Гол:
- 1:0 – 73 Айю.
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Келли (Сако, 79), Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Куяте, Шлупп (Таунсенд, 84), Миливоевич, Макартур, Заа, Айю (Бентеке, 86).
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Астон Вилла –
Хитон, Мингз, Тэйлор, Гильбер, Энгельс, Макгинн, Дуглас Луис (Хурихэйн, 71), Хота (Дэвис, 59), Грилиш, Трезеге, Уэсли (Лэнсбери, 85).
- Предупреждения:
- Дуглас Луис (17), Тэйлор (35), Гильбер (40), Трезеге (44), Миливоевич (58), Куяте (71).
- Удаление:
- Трезеге (54).
- Дата проведения
- 31 августа, 17.00, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Фабианьски, Диоп, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Нобл (Санчес, 85), Фелипе Андерсон (Форнальс, 88), Райс, Лансини, Ярмоленко (Снодграсс, 71), Аллер.
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Норвич –
Крул, Циммерманн (Амаду, 36), Годфри, Льюис, Ааронс, Штиперманн (Дрмич, 77), Трибулл, Кэнтуэлл (Маклин, 78), Буэндиа, Ляйтнер, Пукки.
- Дата проведения
- 31 августа, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 2 де Брюйне, 2:0 – 42 Агуэро, 3:0 – 55 Агуэро, 4:0 – 79 Бернарду Силва.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Лапорт (Фернандиньо, 37), Зинченко, Уокер, Отаменди, де Брюйне (Гюндоган, 69), Сильва (Бернарду Силва, 78), Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.
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Брайтон –
Райан, Бернардо (Мюррей, 67), Уэбстер, Данк, Монтойя, Марч, Стивенс, Троссард (Гросс, 74), Проппер, Берн, Мопе (Коннолли, 66).
- Дата проведения
- 31 августа, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Дубравка, Шер (Фернандес, 85), Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 78), Хэйден, Лонгстафф, Альмирон, Атсу (Муто, 82), Ласселс, Жоэлинтон.
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Уотфорд –
Фостер, Янмат, Кэткарт, Кабаселе, Фемения, Хьюз (Саксесс, 71), Клеверли, Перейра, Дукуре (Чалоба, 71), Доусон, Грэй (Деулофеу, 82).
- Дата проведения
- 31 августа, 17.00, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Олбрайтон (Грэй, 64), Барнс (Чоудури, 71), Мэддисон (Фукс, 86), Ндиди, Тилеманс, Варди.
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Борнмут –
Рэмсдейл, Аке, Кук, Смит (Айб, 64), Мифем, Уилсон (Соланке, 64), Биллинг, Лерма, Фрэйзер, Уилсон, Кинг (Серман, 79).
- Дата проведения
- 31 августа, 19.30, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 1 сентября, 16.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 1 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.