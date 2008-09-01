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🔝«Краснодар» возглавил таблицу РПЛ, победив в гостях «Урал» (4:2)

Теги Ростов премьер-лига Россия Урал Ари Краснодар Юрий Бавин Дмитрий Скопинцев Вандерсон Даниил Уткин Отман Эль-Кабир Футбол

«Урал» уступил «Краснодару» (2:4) в домашнем матче 8-го тура чемпионата России.

Краснодарцы набрали 17 очков и возглавили таблицу РПЛ, обойдя «Ростов» по дополнительным показателям.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Краснодар».

Урал – Краснодар 2:4 (1:2, 1:2)
Дата проведения
1 сентября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Скопинцев, 1:1 – 21 Бавин, 1:2 – 38 Ари, 2:2 – 68 Эль-Кабир, 2:3 – 80 Уткин, 2:4 – 82 Вандерсон.
УралГодзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Ароян, Аугустыняк, Бикфалви (Эль-Кабир, 56), Димитров (Кухарчик, 78), Бавин, Бумаль, Панюков (Ильин, 46).
КраснодарСафонов, Спайич, Рамирес, Петров, Скопинцев (Намли, 79), Камболов, Вильена, Вандерсон, Ольссон (Уткин, 70), Фьолусон, Ари (Игнатьев, 70).
Предупреждения:
Ольссон (59), Бумаль (81), Петров (90).

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