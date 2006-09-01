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US Open. 1/8 финала. Плишкова играет с Контой, Свитолина встретится с Киз, Серена – с Мартич, Барти выбыла

Теги US Open результаты WTA Теннис

В четвертом круге US Open вторая ракетка мира Эшли Барти проиграла Ван Цян, Серена Уильямс встретится с Петрой Мартич, а Элина Свитолина поборется с чемпионкой Цинциннати Мэдисон Киз.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Ван Цян (Китай) Эшли Барти (Австралия)
6:2|6:4
Дата проведения
1 сентября, 18.13
Онлайн матча

Йоханна Конта (Великобритания) Каролина Плишкова (Чехия)
0:0
Дата проведения
1 сентября, 19.51
Онлайн матча

Серена Уильямс (США) Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
1 сентября, 21.00
Онлайн матча

Элина Свитолина (Украина) Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
2 сентября, 02.00
Онлайн матча

Кристи Ан (США) Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

Тэйлор Таунсенд (США) Бьянка Андрееску (Канада)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

Наоми Осака (Япония) Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

Донна Векич (Хорватия) Юлия Гергес (Германия)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

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