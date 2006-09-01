US Open. 1/8 финала. Плишкова играет с Контой, Свитолина встретится с Киз, Серена – с Мартич, Барти выбыла

В четвертом круге US Open вторая ракетка мира Эшли Барти проиграла Ван Цян, Серена Уильямс встретится с Петрой Мартич, а Элина Свитолина поборется с чемпионкой Цинциннати Мэдисон Киз.
Сетка турнира здесь.
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
- Дата проведения
- 1 сентября, 18.13
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.51
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 02.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
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