US Open. 1/8 финала. Плишкова играет с Контой, Свитолина встретится с Киз, Серена – с Мартич, Барти выбыла

В четвертом круге US Open вторая ракетка мира Эшли Барти проиграла Ван Цян, Серена Уильямс встретится с Петрой Мартич, а Элина Свитолина поборется с чемпионкой Цинциннати Мэдисон Киз.

Сетка турнира здесь.

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

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