🔴⚪Крал в «Спартаке», швед Хильемарк в «Динамо», «Зенит» нацелен на Караваева. Трансферный дайджест Sports.ru

1. «Спартак» подписал хавбека «Славии» Алекса Крала за 12 млн евро.

2. Шведский полузащитник «Дженоа» Оскар Хильемарк перешел в «Динамо».

3. «Зенит» близок к трансферу защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает Betting Insider. Переговоры находятся в завершающей стадии, сумма трансфера составит более 7 млн евро.

4. Трансфер Неймара в «Барселону» сорвался. Игрок сообщил семье, что решил остаться в «ПСЖ» на сезон. Также бразилец встретился с представителем «Реала» и рассказал о том же.

5. Бывший полузащитник «Локо» Мануэл Фернандеш близок к переходу в «Краснодар». Он уже прилетел в Краснодар.

6. «Тамбов» бесплатно арендует хавбека «Спартака» Мелкадзе и будет платить 150 тысяч из 3 млн рублей зарплаты.

7. Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони завтра прилетит в Италию на медосмотр в «Сампдории».

8. «Динамо» предложило 12 млн евро за форварда Маноло Габбьядини, «Сампдория» отказала.

9. «Ювентус» хочет подписать Ракитича, но не желает включать в сделку Джана. Кроме того, переговоры с «Юве» ведет Джером Боатенг, который пропустил фотосессию «Баварии».

10. «Милан» близок к аренде форварда «Айнтрахта» Анте Ребича с обязательством выкупа за 25-30 млн евро.

11. «Ренн» отклонил предложение «Зенита» по трансферу хавбека Клемана Гренье, а «Бетис» отказался продать форварда Лорена Морона в «Локомотив».