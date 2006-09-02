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«Реал» спас игру с «Вильярреалом» благодаря голам Бэйла – 2:2. Клуб идет 5-м в Ла Лиге

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Футбол

«Реал» на выезде поделил очки с «Вильярреалом» (2:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Мадридцы дважды проигрывали по ходу встречи, однако свели матч к ничьей благодаря дублю Гарета Бэйла. Сам Бэйл был удален в добавленное время, получив две желтые карточки.

После трех туров в активе «Реала» 5 очков, команда занимает 5-е место в Ла Лиге.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Вильярреал – Реал Мадрид 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
1 сентября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Жерар Морено, 1:1 – 45 Бэйл, 2:1 – 74 Мойсес Гомес, 2:2 – 86 Бэйл.
ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Чуквуэзе (Онтиверос, 55), Иборра, Касорла (Бакка, 73), Мойсес Гомес, Жерар Морено, Токо-Экамби (Замбо-Ангисса, 62).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Васкес (Винисиус Жуниор, 74), Каземиро, Кроос (Вальверде, 82), Бэйл, Йович (Модрич, 68), Бензема.
Предупреждения:
Кинтилья (52), Менди (77), Каземиро (90), Бэйл (90).
Удаление:
Бэйл (90).

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