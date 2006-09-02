«Реал» спас игру с «Вильярреалом» благодаря голам Бэйла – 2:2. Клуб идет 5-м в Ла Лиге

«Реал» на выезде поделил очки с «Вильярреалом» (2:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Мадридцы дважды проигрывали по ходу встречи, однако свели матч к ничьей благодаря дублю Гарета Бэйла. Сам Бэйл был удален в добавленное время, получив две желтые карточки.

После трех туров в активе «Реала» 5 очков, команда занимает 5-е место в Ла Лиге.

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

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