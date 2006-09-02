«Реал» спас игру с «Вильярреалом» благодаря голам Бэйла – 2:2. Клуб идет 5-м в Ла Лиге

«Реал» на выезде поделил очки с «Вильярреалом» (2:2) в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Мадридцы дважды проигрывали по ходу встречи, однако свели матч к ничьей благодаря дублю Гарета Бэйла. Сам Бэйл был удален в добавленное время, получив две желтые карточки.
После трех туров в активе «Реала» 5 очков, команда занимает 5-е место в Ла Лиге.
На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 1 сентября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 1:0 – 12 Жерар Морено, 1:1 – 45 Бэйл, 2:1 – 74 Мойсес Гомес, 2:2 – 86 Бэйл.
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Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Чуквуэзе (Онтиверос, 55), Иборра, Касорла (Бакка, 73), Мойсес Гомес, Жерар Морено, Токо-Экамби (Замбо-Ангисса, 62).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Васкес (Винисиус Жуниор, 74), Каземиро, Кроос (Вальверде, 82), Бэйл, Йович (Модрич, 68), Бензема.
- Удаление:
- Бэйл (90).