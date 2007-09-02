Олег Кононов: «Залетел сумасшедший гол от Жиркова. Ну и VAR помог «Зениту»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Сегодня проблема была в первую очередь в реализации. Вы видели, какой залетел сумасшедший гол от Юрия Жиркова. У нас такой не залетел. Ну и, конечно, система VAR помогла «Зениту».

Гол всегда воодушевляет, а когда команда пропускает, это, конечно, неприятно. Но мы в любом случае старались, боролись.

Девять матчей за 30 дней – это достаточно много. В первом тайме сил у нас было больше, чем во втором, это сказалось в первую очередь», – сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

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