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US Open. 1/8 финала. Федерер играет с Гоффеном, Медведев встретится с Кепфером, Джокович – с Вавринкой

Теги US Open результаты ATP Теннис

В четвертом круге US Open Даниил Медведев не раньше полуночи по Москве сыграет с Домиником Кепфером.

Роджер Федерер играет с Давидом Гоффеном, Новак Джокович поборется со Стэном Вавринкой, а Григор Димитров – с Алексом де Минауром.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Роджер Федерер (Швейцария) Давид Гоффен (Бельгия)
6:2|1:1
Дата проведения
1 сентября, 19.17
Онлайн матча

Григор Димитров (Болгария) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
1 сентября, 20.00
Онлайн матча

Доминик Кепфер (Германия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
2 сентября, 00.00
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
2 сентября, 03.30
Онлайн матча

Андрей Рублев (Россия) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

Марин Чилич (Хорватия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

Александр Зверев (Германия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

Гаэль Монфис (Франция) Пабло Андухар (Испания)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

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