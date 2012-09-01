US Open. 1/8 финала. Федерер играет с Гоффеном, Медведев встретится с Кепфером, Джокович – с Вавринкой

В четвертом круге US Open Даниил Медведев не раньше полуночи по Москве сыграет с Домиником Кепфером.

Роджер Федерер играет с Давидом Гоффеном, Новак Джокович поборется со Стэном Вавринкой, а Григор Димитров – с Алексом де Минауром.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

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