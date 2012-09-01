US Open. 1/8 финала. Федерер играет с Гоффеном, Медведев встретится с Кепфером, Джокович – с Вавринкой

В четвертом круге US Open Даниил Медведев не раньше полуночи по Москве сыграет с Домиником Кепфером.
Роджер Федерер играет с Давидом Гоффеном, Новак Джокович поборется со Стэном Вавринкой, а Григор Димитров – с Алексом де Минауром.
Сетка турнира здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.17
- Дата проведения
- 1 сентября, 20.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 00.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 03.30
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
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