Семак об отдыхе: «Не надо играть в квалификации Лиги Европы, чтобы не было такого графика»

Главный тренер Сергей Семак дал комментарий после победы над «Спартаком» (1:0) в матче РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Тяжелая игра, нервная, может, не столь зрелищная. Хотели сыграть строже в обороне, потому что главное оружие – быстрые атаки.

Удалось сыграть надежно, за исключением штрафных, которые допускали из достаточно опасных позиций. В концовке матча было бы легче, если бы использовали моменты.

– Было указание тянуть время?

– Вообще без комментариев. Если вы расстроены поражением, вы можете это переживать, но давайте вопросы по существу.

– С чем связано достаточное количество фолов вблизи штрафной? Недорабатывали центральные полузащитники, может, каких-то нарушений на самом деле не было?

– С выходом Ерохина в опорной зоне была определенная проблема. Проникающие передачи нельзя было допускать.

Когда они проходили, мы запаздывали, чтобы оказываться за линией мяча. И защитники, и полузащитники. Не всегда успевали сыграть в мяч.

– Какие баллы за красоту матча? Кого можно выделить?

– Всех. Сейчас непростое время, нет Дриусси и Малкома, которые важны для нас. Азмун всю неделю не тренировался, Ерохин и Шатов набирают форму.

Пришлось использовать Жиркова выше, он сыграл очень хорошо. Ребята наберут форму – качество игры и красота будут выше.

– VAR вам помог с отмененным голом?

– Игроки заметили сразу. Была явная игра рукой. Были уверены, что гол отменили. VAR ни за кого не играет, а помогает судьям. Будет больше матчей с VAR, будет меньше конфликтов, связанных с судейством.

– Прокомментируете гол Жиркова.

– Случайного не бывает ничего. Его местонахождение там неслучайно, но 10 из 10 он таких не забьет. Удар получился шикарный. Не без доли везения, конечно, все. Думаю, практически нет игроков, которые могут исполнить 10 из 10.

– Насколько важно, что у «Спартака» было два дня на отдых, а у вас больше?

– Никак это не сказалось. В таком режиме мы играли в прошлом году и подошли к паузе на первом месте.

Ларрсон и Тил были свежими. «Краснодар» принимал участие в квалификации, «Спартак» делил первое место до этого тура.

Если вы вспомните прошлый год, через два на третий мы играли с ЦСКА и «Спартаком» после «Бордо» и «Мольде».

Для того чтобы такого графика не было, не надо играть в квалификации Лиги Европы. Не увидел, что «Спартак» был функционально хуже нас.

– Как оцените старт сезона?

– С точки зрения качества игры по владению, созданию моментов все неплохо. Все матчи провели на определенном хорошем уровне.

Хромает реализация. Где-то не повезло, где-то судейские ошибки.

С «Краснодаром» и «Ахматом» мы играли лучше соперников, с «Уфой» могли выиграть, но сделали много невынуженных ошибок, – сказал Семак.