Леклер одержал первую победу в «Формуле-1», став третьим самым молодым победителем Гран-при в истории

Пилот Шарль Леклер выиграл Гран-при Бельгии, одержав свою первую победу в «Формуле-1».

Монегаск в третий раз в карьере стартовал с поул-позиции. До этого он был быстрейшим в субботу в Бахрейне и Австрии, однако на «Сахире» упустил победу из-за технических проблем, а в Шпильберге проиграл борьбу пилоту Максу Ферстаппену.

Благодаря победе в Спа Леклер занял третью строчку в списке самых молодых победителей Гран-при.

Лучшим по этому показателю является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, победивший в Испании-2016 в возрасте 18 лет и 7 месяцев, второе место – за Себастьяном Феттелем и его победой за «Торо Россо» в Италии в 2008 году (21 год и 2 месяца). Леклеру 21 год и 10 месяцев, он сместил с третьей строчки , победившего в 22 года на Гран-при Венгрии-2003.

Пилот «Феррари» стал 108-м гонщиком в истории, поднявшимся на верхнюю ступень подиума и лишь пятым членом клуба новых победителей Гран-при за последнее десятилетие.

Гран-при Бельгии-2019. Леклер выиграл гонку, Хэмилтон – второй, Боттас – третий, Квят – седьмой

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2019