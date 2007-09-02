Betting Insider: «Зенит» близок к трансферу Караваева более чем за 7 млн евро

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев близок к переходу в «Зенит».

Переговоры о трансфере 24-летнего футболиста находятся в завершающей стадии, сообщает Betting Insider со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Сумма трансфера составит более семи миллионов евро. «Витесс» склонен принять предложение петербургского клуба.

В прошлом месяце игрок, комментируя возможный переход в «Зенит», заявил: «Никогда не говори «никогда».

Караваев – воспитанник ЦСКА. В 2014 он перебрался в чешский чемпионат, где выступал за «Дуклу», «Яблонец» и пражскую «Спарту», а в 2017-м перешел в «Витесс».

В составе голландского клуба защитник провел 57 матчей, забил два мяча и сделал девять голевых передач.