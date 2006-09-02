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Артем Дзюба: «В прошлом году «Спартак» два раза отскочил от нас, в этом — нет»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

«Почему не смог забить? Эмоции захлестывали, усталость, тяжело двигались. Поле какое-то песочное здесь. Главное, что взяли три очка против принципиального соперника.

Мы немножко отошли в конце, не сказал бы, что прижали нас. Они подходили к воротам, но моментов не было. Знали, что зоны будут появляться, и мы будем создавать моменты.

Мы знали, что выиграем. В прошлом году «Спартак» два раза отскочил от нас, в этом – нет», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

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