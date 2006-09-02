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Дастин Порье: «7 сентября мне нужны 25 минут, а Хабиб пусть забирает остальные 364 дня в году»

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье поделился ожиданиями от боя с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я могу выйти и сделать что-то особенное, великое: стать первым, кто победит Хабиба. Я не позволю этой цели ускользнуть.

У Хабиба могут быть остальные 364 дня в году. Мне просто нужны 25 минут 7 сентября, а он пусть забирает все остальное.

Мне нужно быть лучше него конкретно в этот отрезок, а я на 100% уверен, что способен на это», – сказал Порье.

UFC 242 пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Онлайн-трансляция UFC 242: Хабиб – Порье. Смотреть на Sports.ru

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