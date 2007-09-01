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Гран-при Бельгии-2019. Стартовый порядок

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Спа-Франкоршам, Спа
1 сентября 2019 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
8. Кевин Магнуссен («Хаас»)
9. Ромен Грожан («Хаас»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Даниэль Риккардо («Рено»)*
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)*
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
14. Пьер Гасли («Торо Россо»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
16. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)**
17. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)**
18. Алекс Албон («Ред Булл»)**
19. Даниил Квят («Торо Россо»)**
20. Роберт Кубица («Уильямс»)***
 

* – Риккардо и Хюлькенберг потеряют по 5 позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии

** – Сайнс, Стролл, Албон и Квят начнут гонку с конца решетки после замены многочисленных элементов силовой установки

*** – Кубица не показал времени в квалификации, но был допущен к гонке и будет стартовать с последней позиции

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