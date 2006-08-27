Бакаев и Джанаев в сборной России, Шарапова опять проиграла Серене, первый гол Зе, мощный «Интер» и другие новости утра

1. Бакаев, Джанаев, Жирков, Комличенко и Оздоев вызваны в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Чалов – в молодежке, но где лучший бомбардир РПЛ Соболев?

2. Заболотный забил дебютный гол за «Сочи» и первый в РПЛ за 470 дней. Но команде из Краснодарского края это не помогло – поражение от «Урала» (1:3) и 7-й матч подряд без побед в чемпионате России.

3. 🐍 «Интер» возглавил таблицу Серии А. В дебютном матче Конте и Лукаку (он забил!) миланцы разгромили «Лечче» (4:0).

4. US Open. Шарапова проиграла Серене 19-й матч подряд и впервые в истории турнира выбыла в первом круге. Александрова и Гаспарян вышли во второй круг, Касаткина и Кербер выбыли. Медведев, Федерер и Джокович идут дальше, Донской вылетел.

5. Жоау Мариу едет в «Локо», Селихов уйдет в аренду, «Краснодар» зазывает Мануэла Фернандеша, «Динамо» купит форварда. Об этих и других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

6. «Барселона» установила статую Кройффа на «Камп Ноу» и извинилась перед «Бетисом» за твит с фото Фирпо, в жесте игрока увидели «маниту».

7. NHL Network: Василевский – лучший голкипер (посмотрите на его новый шлем с птичкой и кошкой), Бобровский – 2-й.

8. Хамес пропустит 2-3 недели из-за травмы камбаловидной мышцы. Месси должен сыграть с «Осасуной». Мбаппе выбыл на 4 недели, Кавани – на 3, Неймар дисквалифицирован в ЛЧ. Шоу может пропустить больше месяца из-за повреждения бедра.

9. Английские фанаты завалили твиттер «Зенита» просьбами купить Джонса и Мустафи.

10. «Справедливая Россия» подала апелляционную жалобу в верховный суд РФ о снятии Шипулина с выборов.

11. 🏀 Россия проиграла Аргентине (64:85) в товарищеском матче, США разгромили Канаду (84:68).

12. ⛸ Идея о переходе на техническую и артистическую программы будет рассмотрена на конгрессе ISU в 2020 году.

13. 🏐 Россиянки проиграли Германии (2-3) в матче группового этапа чемпионата Европы.

Цитаты дня:

Хавьер Тебас: «Ман Сити» и «ПСЖ» считают, что в остальной Европе дураки. Они несут огромную опасность футболу»

Андрей Назаров: «Из Кузнецова хотят сделать изгоя, его не пнул только ленивый. Прекратите втаптывать его в грязь!»

Станислав Черчесов: «Дзюба – наш капитан, для нас он лучше Чалова. Зачем расшифровывать?»