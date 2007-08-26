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Хавьер Тебас: «Ман Сити» и «ПСЖ» считают, что в остальной Европе дураки. Они несут огромную опасность футболу»

Теги ПСЖ Милан Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Хавьер Тебас Этихад Стэдиум Профессиональная футбольная лига Испании деньги Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал «Манчестер Сити» и «ПСЖ» за нарушение правил финансового фэйр-плей.

– Проблема команд вроде «ПСЖ» и «Ман Сити» – это огромная проблема европейского футбола. Почему? Потому что за ними стоит компания, которой вообще не важны доходы. Топ-клубы вроде «Барселоны», «Реала» и «Баварии» пытаются соревноваться с ними как есть, сохраняют лучших игроков в своей стране. Именно поэтому появляются предложения создать Суперлигу или что-то еще, что в целом навредит футбольной индустрии. Поэтому эти государственные клубы или клубы, спонсируемые миллиардерами, несут огромную опасность европейскому футболу.

УЕФА делает достаточно, чтобы контролировать денежные машины, или нет?

– Нет. Просто например: «Милан» в итоге исключили из еврокубков, а есть «ПСЖ». Я уже говорил, что комитету финансового контроля УЕФА нужно пересмотреть санкции, наложенные на «ПСЖ», «ПСЖ» обжаловал это решение, а УЕФА не сделал достаточно, чтобы закончить расследование. Что касается «Ман Сити», говорили о многом, что они совершили, но мы ничего не знаем. В системе европейского футбола назрели изменения, потому что футбол это не просто спорт, это и индустрия.

– Думаете, что «ПСЖ» спонсируют фиктивно?

– Конечно. Поскольку это государственный клуб, спонсорство там придумано. Самый вопиющий пример, на который мы указывали, это контракт с «Туризмом Катара» на 50 миллионов евро. Конечно, ведь в Катаре так много туристов (смеется!). Например, Бермудские острова, максимально дешевая страна, у которой примерно такое же население, как и в Катаре, вкладывает в продвижение 2 миллиона евро. И дело не только в этом – у них есть спонсорский контракт с катарским банком, у которого нет офиса и который платит 70 миллионов.

– А «Сити»?

– То же самое. «Этихад» – название стадиона, за которое платят в несколько раз больше рыночной стоимости. Они считают, что в остальной Европе дураки. Поэтому мы боремся с этим, – заявил Тебас.

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