Хавьер Тебас: «Ман Сити» и «ПСЖ» считают, что в остальной Европе дураки. Они несут огромную опасность футболу»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал «Манчестер Сити» и за нарушение правил финансового фэйр-плей.

– Проблема команд вроде «ПСЖ» и «Ман Сити» – это огромная проблема европейского футбола. Почему? Потому что за ними стоит компания, которой вообще не важны доходы. Топ-клубы вроде «Барселоны», и «Баварии» пытаются соревноваться с ними как есть, сохраняют лучших игроков в своей стране. Именно поэтому появляются предложения создать Суперлигу или что-то еще, что в целом навредит футбольной индустрии. Поэтому эти государственные клубы или клубы, спонсируемые миллиардерами, несут огромную опасность европейскому футболу.

– делает достаточно, чтобы контролировать денежные машины, или нет?

– Нет. Просто например: в итоге исключили из еврокубков, а есть «ПСЖ». Я уже говорил, что комитету финансового контроля УЕФА нужно пересмотреть санкции, наложенные на «ПСЖ», «ПСЖ» обжаловал это решение, а УЕФА не сделал достаточно, чтобы закончить расследование. Что касается , говорили о многом, что они совершили, но мы ничего не знаем. В системе европейского футбола назрели изменения, потому что футбол это не просто спорт, это и индустрия.

– Думаете, что «ПСЖ» спонсируют фиктивно?

– Конечно. Поскольку это государственный клуб, спонсорство там придумано. Самый вопиющий пример, на который мы указывали, это контракт с «Туризмом Катара» на 50 миллионов евро. Конечно, ведь в Катаре так много туристов (смеется!). Например, Бермудские острова, максимально дешевая страна, у которой примерно такое же население, как и в Катаре, вкладывает в продвижение 2 миллиона евро. И дело не только в этом – у них есть спонсорский контракт с катарским банком, у которого нет офиса и который платит 70 миллионов.

– А «Сити»?

– То же самое. «Этихад» – название стадиона, за которое платят в несколько раз больше рыночной стоимости. Они считают, что в остальной Европе дураки. Поэтому мы боремся с этим, – заявил Тебас.