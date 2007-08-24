🍚Кузнецов за кокаин дисквалифицирован на 4 года, Сутормин переведет 1 млн рублей первому тренеру, «Боруссия» лидирует в Бундеслиге и другие новости утра

1. В пробе Кузнецова найден кокаин. Форвард сборной России дисквалифицирован на 4 года. Он лишен бронзы ЧМ-2019 и не сыграет на Олимпиаде-2022.

Но в Северной Америке он сможет выступать, ему грозят разве что беседы от НХЛ. В лиге кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность.

Кокаин быстро выводится из организма, так что россиянин употреблял его либо во время ЧМ, либо перед стартом турнира. Пока же Кузнецов удалил все посты в инстаграме и закрыл аккаунт.

2. 🐝 «Боруссия» возглавляет таблицу Бундеслиги после двух побед с общим счетом 8:2. В этот раз досталось «Кельну» (3:1). Божит Санчо: самый молодой автор 15 голов в лиге, у него 6 (3+3) очков в четырех матчах сезона.

3. 🌈 «Ман Сити» выпустил специальную форму в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Но сегодня в АПЛ не время нежностей: на «Энфилде» встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Это лидеры сезона, у обеих команд по 6 очков. Клопп или Эмери? Салах или Обамеянг? Примите 1000 рублей в подарок и сделайте свой выбор!

4. «Рубин» перечислит «Зениту» и академиям по 17 тысяч рублей, продав картонную фигуру Сутормина. А игрок переведет 1 млн рублей первому тренеру в знак благодарности.

5. Первый канал покажет бой Хабиб – Порье. В Абу-Даби прилетят два полных самолета дагестанских болельщиков.

6. Валиева выиграла юниорский этап Гран-при в Куршевеле, Хромых – 3-я. Демужо и Ле Мерсье выиграли ритм-танец, Шанаева и Нарижный – вторые, Каташинская и Васькович – третьи.

7. Трансферы. «Реал» уверен, что «Барса» не сделает устраивающее «ПСЖ» предложение по Неймару. «Наполи» купил вингера ПСВ Лосано. «Лилль» приобрел Саншеша у «Баварии» за рекордные 20 млн евро. «Динамо» хочет арендовать форварда «Уотфорда» Окака Чуку.

8. Фернандо Торрес провел прощальный матч. Его «Саган Тосу» пропустил 6 мячей от «Виссел Кобе» Андреса Иньесты.

9. Валентина Семеренко выиграла суперспринт на ЧМ-2019 по летнему биатлону, Глазырина – 3-я, Куклина – 9-я. У мужчин победил Лапшин, Латыпов – 3-й, Филимонов – 5-й.

10. Тренер российских волейболисток Бузато дисквалифицирован на три матча за расизм, он сузил глаза после победы над Кореей. Без него Россия обыграла Беларусь (3-0) в стартовом матче чемпионата Европы.

Цитаты дня:

Владимир Драчев: «Сегодня лидер сборной – Логинов, завтра – Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система»

Надаль о России: «Это очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира»

Евгений Кузнецов: «Я разочаровал очень много людей и принимаю наказание»