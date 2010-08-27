«Справедливая Россия» подала апелляционную жалобу в верховный суд РФ о снятии Шипулина с выборов

Партия «Справедливая Россия» направила апелляционную жалобу в Верховный суд России по вопросу снятия бывшего биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму.

Ранее суд отказался снимать кандидатуру Шипулина.

Причиной иска послужило наличие в собственности спортсмена ценных бумаг немецкого Commerzbank, которые не были указаны в декларации о доходах и имуществе. Шипулин заявил, что это произошло вследствие технической ошибки.Е

«В суде представитель Шипулина заявил, что кандидат действительно владел, но еще до подачи документов на регистрацию продал указанные акции.

В качестве доказательства был представлен нотариальный осмотр почтового ящика кандидата, в котором оказалось письмо от имени «Сбербанка», содержащее брокерский отчет за июль, подтверждающий дату продажи акций 12 июля 2019 года.

Нами принято решение о подаче апелляционной жалобы в Верховный суд РФ. Письмо от имени «Сбербанка», найденное в почте и заверенное нотариусом вместе с прикрепленным файлом брокерского отчета банка, отправлялось не банком и содержит явные признаки мошеннического.

Кроме того, к жалобе прилагается заключение специалиста в области технико-криминалистических экспертиз документов, в котором указывается на возможные признаки монтажа в документе даты открытия и закрытия сделки по продаже иностранных акций по счету Шипулина», – заявил представитель «Справедливой России».

Шипулин баллотируется по Серовскому одномандатному округу Свердловской области от партии «Единая Россия». Выборы пройдут 8 сентября.