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Лукаку забил дебютный гол за «Интер». Он забивал в 1-м матче за 4 последних клуба

Теги Интер Манчестер Юнайтед серия А Италия Лечче Ромелу Лукаку Футбол

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил дебютный гол в составе итальянской команды в матче 1-го тура Серии А против «Лечче» (4:0).

Игрок отличился на 60-й минуте встречи. Лаутаро Мартинес пробил из-за штрафной, вратарь «Лечче» отбил мяч перед собой, и Лукаку добил мяч в ворота.

Как сообщает Squawka, бельгиец сумел отличиться в дебютных играх за четыре последних клуба – «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вест Бромвич».

Этим летом Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки оценивалась примерно в 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лукаку весит 104 кг, из-за чего в «Интере» были им недовольны. Он дополнительно тренировался и соблюдал строгую диету. 

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