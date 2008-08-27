Лукаку забил дебютный гол за «Интер». Он забивал в 1-м матче за 4 последних клуба

Нападающий Ромелу Лукаку забил дебютный гол в составе итальянской команды в матче 1-го тура Серии А против (4:0).

Игрок отличился на 60-й минуте встречи. Лаутаро Мартинес пробил из-за штрафной, вратарь «Лечче» отбил мяч перед собой, и Лукаку добил мяч в ворота.

Как сообщает Squawka, бельгиец сумел отличиться в дебютных играх за четыре последних клуба – «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вест Бромвич».

Этим летом Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки оценивалась примерно в 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лукаку весит 104 кг, из-за чего в «Интере» были им недовольны. Он дополнительно тренировался и соблюдал строгую диету.