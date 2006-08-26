Андрей Назаров: «Из Кузнецова хотят сделать изгоя, его не пнул только ленивый. Прекратите втаптывать его в грязь!»

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал дисквалификацию нападающего сборной России Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

«Призываю общественность прекратить втаптывать Кузнецова в грязь и опускаться до оскорблений и хамства! Каждый человек может допустить в жизни ошибку, поступить неправильно. Но нельзя унижать человека, что мы сейчас видим на примере Евгения Кузнецова. Мне довелось прочитать мнения некоторых уважаемых экспертов, которые, мягко говоря, меня разочаровали.

Давайте не будем забывать, что еще год назад мы всей страной радовались, когда Александр Овечкин, и Дмитрий Орлов завоевали Кубок Стэнли. Радовались, когда Евгений «зажигал» за молодежную сборную, с которой в 2011 году выигрывал золотые медали мирового первенства. Как дважды выигрывал золото чемпионатов мира с национальной командой. Теперь же из Кузнецова хотят сделать изгоя. Его не пнул только ленивый.

Главное, что Евгений понял свою ошибку, которая станет для него уроком на всю жизнь. Я работал с Кузнецовым в «Тракторе», знаю его как трудолюбивого и талантливого парня. Уверен, что Кузнецов, отбыв дисквалификацию, еще порадует нас своим хоккеем. Ну, а в он и так будет играть.

Мое поколение хоккеистов помнит, как когда-то втаптывали в грязь Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и многих других великих игроков. Но затем Фетисов стал министром спорта России, в честь Харламова назвали кубок, который разыгрывают в первенстве МХЛ. Знаете, нужно всегда оставаться человеком и стараться помочь людям», – сказал Назаров.

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