🙀Жоау Мариу едет в «Локо», Селихов уйдет в аренду, «Динамо» купит форварда. Трансферный дайджест Sports.ru

1. Хавбек «Интера» Жоау Мариу близок к переходу в «Локомотив». Betting Insider первым сообщил об интересе москвичей к португальцу и обозначил вариант с «Динамо». «Локо» арендует чемпиона Европы с опцией выкупа за 15 млн евро (или за 18) и будет платить игроку 3 млн евро в год. Клуб уже завтра может представить Мариу.

2. «ПСЖ» отпустит Неймара, только если «Реал» включит Винисиуса в сделку. Мадридцы против такого расклада – уже трижды отказали.

3. ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры.

4. Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду в «Крылья» или «Урал», а москвичи будут платить 70% зарплаты.

5. «Динамо» ведет переговоры по форварду «Уотфорда» Окака Чуке, который будет получать 2,5 млн евро в год. «Фиорентина» уговаривает Джованни Симеоне принять второе предложение «Динамо», но сын тренера «Атлетико» не хочет переезжать в Россию. Хохлов и Орещук останутся в «Динамо»!

6. «Зенит» хочет подписать защитника «Порту» Осорио и интересуется хавбеком «Ренна» Гренье. Но о трансфере защитника «Селтика» Айера петербуржцы не смогли договориться.

7. «Ювентус» пытается уговорить «Барсу» обменять Джана на Ракитича, несмотря на первоначальный отказ каталонцев.

8. «Милан» готов заплатить «Юве» 35 млн евро за защитника Демирала. Еще «россонери» расторгли контракт со Стриничем. Вице-чемпион мира из-за проблем с сердцем не сыграл ни одного матча за клуб.

9. Переход Алексиса из «МЮ» в «Интер» под вопросом из-за травмы Марсьяля.

10. «Айнтрахт» подписал Баса Доста. Он забил 76 голов за 3 сезона в чемпионате Португалии.

Цитата дня:

Жена Икарди: «Были предложения, которые не отклонил бы никто в мире, но Мауро сказал «нет» ради «Интера»