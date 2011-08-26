Заболотный забил дебютный гол за «Сочи». Это его 1-й мяч в РПЛ за 470 дней

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил первый гол в новой команде в матче 7-го тура РПЛ против (1:1, перерыв).

Форвард отличился на 43-й минуте встречи.

Этим летом Заболотный перешел в «Сочи» из . За клуб из Санкт-Петербурга форвард в 26 играх РПЛ забил 1 гол (13 мая 2018-го, 470 дней назад) и отдал 1 пас.

В нынешнем сезоне Заболотный в трех матчах Олимп-ПФЛ забил 1 гол за «Зенит-2». В дебютной игре за «Сочи» он заработал пенальти.

Заболотный – седьмой игрок «Зенита» в «Сочи». За некоторых даже платили, хотя у клубов общий спонсор

32% пользователей Sports.ru считают, что Заболотный забьет 10 голов за сезон в «Сочи»