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Заболотный забил дебютный гол за «Сочи». Это его 1-й мяч в РПЛ за 470 дней

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Антон Заболотный Сочи Футбол

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил первый гол в новой команде в матче 7-го тура РПЛ против «Урала» (1:1, перерыв).

Форвард отличился на 43-й минуте встречи.

Этим летом Заболотный перешел в «Сочи» из «Зенита». За клуб из Санкт-Петербурга форвард в 26 играх РПЛ забил 1 гол (13 мая 2018-го, 470 дней назад) и отдал 1 пас.

В нынешнем сезоне Заболотный в трех матчах Олимп-ПФЛ забил 1 гол за «Зенит-2». В дебютной игре за «Сочи» он заработал пенальти.

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