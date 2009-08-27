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Шарапова проиграла Серене 19-й матч подряд и впервые вылетела в первом круге US Open

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс US Open WTA Теннис

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в первом круге US Open проиграла экс-первой ракетке мира Серене Уильямс – 1:6, 1:6.

Для чемпионки-2006 это первое в карьере поражение в первом круге в Нью-Йорке – до этого баланс был 12:0. Всего она в шестой раз проиграла стартовый матч на «Больших шлемах» (при 51 победе).

Серене россиянка проиграла 20-й раз вообще и 19-й – подряд. Счет личных встреч теперь составляет 2:20, Шарапова не обыгрывала Уильямс с ноября 2004 года.

 
 
 
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Публикация от Теннис на Sports.ru (@sportsru_tennis)

Шарапова все лето играет с полоской на носу. Такие помогают дышать лошадям, а вот спортсменам – не очень

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