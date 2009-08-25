«Зенит» проиграл «Уфе», «Ливерпуль» – лидер АПЛ, Ковалев нокаутировал Ярда, Глазырина – чемпионка мира и другие новости утра

1. В РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Локо», «Уфа» победила «Зенит». У петербургской команды первое поражение в сезоне. В чемпионате теперь сразу три лидера, а сегодня их может стать пять.

2. «Ливерпуль» стал единоличным лидером АПЛ, победив «Арсенал». «Красные» выиграли в чемпионате 12 матчей кряду.

Также в субботу Лэмпард добился первой победы в статусе тренера «Челси», Фрэнку не помешал даже сверхрезультативный форвард «Норвича» Пукки.

«МЮ» провалился в домашней игре с «Пэлас». Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после незабитого пенальти.

3. В испанской Ла Лиге «Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом», пропустив от Серхи Гвардиолы на 88-й минуте. «Сельта» победила «Валенсию». Месси пропустит сегодняшний матч «Барселона» – «Бетис».

4. Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Британцу потребовалась госпитализация.

5. В рамках турнира Bellator 225 Харитонов нокаутировал Митриона, а Минаков – Джонсона. Однорукий боец Ньюэлл начал с победы удушающим приемом.

6. В первый день итальянской Серии А «Наполи» перестрелял «Фиорентину» – 4:3, «Ювентус» победил «Парму» за счет единственного гола Кьеллини.

7. В Бундеслиге состоялся номинально статусный матч, хотя на самом деле «Бавария» легко разгромила «Шальке». Левандовски забил пять голов в двух турах. Неплохо!

8. Глазырина, вернувшаяся в феврале после дисквалификации за допинг, выиграла спринт на ЧМ по летнему биатлону. В мужской гонке серебро у Поварницына, Латыпов взял бронзу.

9. Сборная Австралии по баскетболу прервала 78-матчевую победную серию составленной из игроков НБА команды США.

10. Японский фигурист Кагияма выиграл этап юниорского Гран-при во Франции, Кутовой – 3-й, Рухин – 4-й. В танцах на льду Шанаева и Нарижный победили, Каташинская и Васькович – 3-и.

11. Началась «Вуэльта». «Астана» выиграла командную разделку, Katusha-Alpecin – 13-я.

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