Реклама 18+
Реклама 18+

Василевский – лучший голкипер по версии NHL Network, Бобровский – 2-й

Теги Рейнджерс Монреаль Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Нэшвилл Сент-Луис Анахайм Даллас Сергей Бобровский Марк-Андре Флери НХЛ Туукка Раск Пекка Ринне Кэри Прайс Бен Бишоп Брэйден Холтби Вегас Андрей Василевский Джордан Биннингтон Джон Гибсон Хоккей

Эксперты NHL Network составили рейтинг 10 лучших голкиперов НХЛ.

Первое место в списке занял российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Вторым стал Сергей Бобровский («Флорида»), третий – Бен Бишоп из «Далласа».

В рейтинг также вошли: Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»), Марк-Андре Флери («Вегас»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Пекка Ринне («Нэшвилл») и Джон Гибсон («Анахайм»). 

У Василевского – шикарный контракт. Они с Бобровским такие же звезды, как Панарин, Кучеров и Овечкин

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться