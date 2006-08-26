Василевский – лучший голкипер по версии NHL Network, Бобровский – 2-й

Эксперты NHL Network составили рейтинг 10 лучших голкиперов .

Первое место в списке занял российский вратарь Андрей Василевский. Вторым стал Сергей Бобровский («Флорида»), третий – Бен Бишоп из «Далласа».

В рейтинг также вошли: Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»), Марк-Андре Флери («Вегас»), Брэйден Холтби ( ), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Пекка Ринне («Нэшвилл») и Джон Гибсон («Анахайм»).

У Василевского – шикарный контракт. Они с Бобровским такие же звезды, как Панарин, Кучеров и Овечкин