Чемпионат Европы (жен). Россия встретится с Германией, Франция против Сербии и другие матчи

26 августа женская сборная России встретится с командой Германии в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу.
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Группа D
Братислава, Словакия
Германия – Россия – 18.30
Словакия – Беларусь – 21.00
Положение в группе: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Словакия – 2-0 (6), Германия – 2-0 (6), Испания – 1-2 (3), Беларусь – 0-2 (0), Швейцария – 0-3 (0).
Группа A
Анкара, Турция
Франция – Сербия – 17.00
Турция – Болгария – 19.30
Положение в группе: Сербия – 2-0 (6), Греция – 2-1 (6), Турция – 2-0 (5), Франция – 1-1 (2), Финляндия – 0-3 (1), Болгария – 0-1 (1).
Группа B
Лодзь, Польша
Италия – Бельгия – 19.00
Польша – Украина – 21.30
Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Бельгия – 2-0 (6), Словения – 1-2 (3), Украина – 0-2 (0), Португалия – 0-3 (0).
Группа C
Будапешт, Венгрия
Голландия – Хорватия – 19.00
Венгрия – Азербайджан – 21.30
Положение в группе: Голландия – 2-0 (6), Румыния – 2-1 (6), Хорватия – 1-1 (4), Венгрия – 1-1 (3), Азербайджан – 1-1 (2),Эстония – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующую стадию проходят по 4 лучшие команды из каждой группы.