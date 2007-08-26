Чемпионат Европы (жен). Россия встретится с Германией, Франция против Сербии и другие матчи

26 августа женская сборная России встретится с командой Германии в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап



Группа D

Братислава, Словакия

Германия – Россия – 18.30



Словакия – Беларусь – 21.00

Положение в группе: Россия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Словакия – 2-0 (6), Германия – 2-0 (6), Испания – 1-2 (3), Беларусь – 0-2 (0), Швейцария – 0-3 (0).

Группа A

Анкара, Турция

Франция – Сербия – 17.00



Турция – Болгария – 19.30

Положение в группе: Сербия – 2-0 (6), Греция – 2-1 (6), Турция – 2-0 (5), Франция – 1-1 (2), Финляндия – 0-3 (1), Болгария – 0-1 (1).

Группа B

Лодзь, Польша

Италия – Бельгия – 19.00



Польша – Украина – 21.30

Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Бельгия – 2-0 (6), Словения – 1-2 (3), Украина – 0-2 (0), Португалия – 0-3 (0).

Группа C

Будапешт, Венгрия

Голландия – Хорватия – 19.00



Венгрия – Азербайджан – 21.30

Положение в группе: Голландия – 2-0 (6), Румыния – 2-1 (6), Хорватия – 1-1 (4), Венгрия – 1-1 (3), Азербайджан – 1-1 (2),Эстония – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующую стадию проходят по 4 лучшие команды из каждой группы.