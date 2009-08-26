5 клубов с 14 очками в топе РПЛ, победа «Ман Сити», первые голы Гризманна в «Барсе» и другие новости утра

1. Воскресенье в РПЛ получилось насыщенным. Лидеры взяли очки, но уверенно это сделал только ЦСКА, который разнес «Ахмат» (3:0). «Спартак» и «Ростов» выиграли благодаря голам в концовке матчей: ростовчане забили победный на 87-й минуте, а «Спартак» – на 92-й.

На вершине таблицы невероятная плотность: по 14 очков после 7 туров сразу у 5 команд – у «Краснодара», «Спартака», «Ростова», «Локо» и «Зенита», а ЦСКА и тульский «Арсенал» отстают всего на 1 балл.

Лидер гонки бомбардиров Александр Соболев опять забил, у него 6 мячей, у Шомуродова – 5. Дзюба, догоняй!

2. «Манчестер Сити» разобрался с «Борнмутом» (3:1) на выезде и ворвался на 2-е место в АПЛ, а вот «Тоттенхэм» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Ньюкаслу».

3. «Барселона» пропустила от «Бетиса» первой, но потом отгрузила 5 штук и поднялась на 9-е место в Ла Лиге. Дубль сделал Гризманн, забивший первые голы за каталонцев. «Атлетико» выиграл у «Леганеса» и вместе с «Севильей» возглавляет турнирную таблицу.

4. Хоккей. Московское «Динамо» уступило ЦСКА, а «Спартак» – «Витязю», проиграв все три матча на Кубке мэра Москвы с общим счетом 4:11. «Локомотив» победил «Динамо» Минск, «Динамо» Рига обыграло «Ак Барс» на Кубке ЛЖД.

СКА выиграл у «Йокерита», «Авангард» победил «Торпедо» на турнире имени Пучкова. «Трактор» обыграл «Металлург» и стал победителем Мемориала Ромазана. «Локо» переиграл «Давос» на Кубке мира среди молодежных команд. Молодежная сборная России уступила Финляндии на этапе Турнира четырех наций в Сочи (впрочем, парни уже досрочный выиграли домашний этап).

5. «Милан» стартовал в Серии А с поражения от «Удинезе» (единственный гол забил наш старый знакомый Бекао), а «Рома» и «Дженоа» выдали огненный матч, сыграв 3:3.

6. Европейская команда по доте OG победила Liquid и выиграла главный киберспортивный турнир года – The International 2019. Призовые за первое место – более 15,5 млн долларов.

7. Трансферы. «Барса» предложит за аренду Неймара 40 млн евро и Дембеле на сезон, право выкупа бразильца – 170 млн. Хавбек «Бетиса» Тельо отклонил предложения «Спартака» и «Краснодара». Жозе Моуринью ждет предложения от «Реала» и поэтому пока не выбрал команду.

8. «РБ Лейпциг» победил «Айнтрахт» и идет вторым в Бундеслиге. После двух туров у пяти команд в чемпионате Германии по 6 очков, у «Баварии» – 4.

9. Женская сборная России обыграла Швейцарию в матче группового этапа волейбольного Евро (3-0).

10. Российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии.

11. «Монако» Александра Головина опять тонет: клуб набрал 1 очко в 3 турах и занимает 19-е место в Лиге 1.

12. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поменяла музыку для короткой программы нового сезона. Будет кататься под Пьяццоллу.

13. Колумбийский гонщик Movistar Найро Кинтана выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

Цитаты дня.

Девушка Роналду: «Нелегко быть партнером такого знаменитого человека, но у нас любовь с первого взгляда».

Поль Погба: «Расистские оскорбления – невежество. Они сделают меня сильнее».

Директор «Краснодара» – болельщикам о критике Берга: «Не нужно слушать диванных аналитиков». Владимир Быстров сравнил шведа с сосной.

«Обещаю, что Хабиб будет истекать кровью». Анонс от Дастина Порье.

Георгий Джикия: «Спартак» – самый великий и популярный клуб. Своей игрой будем делать так, чтобы грязь не лилась».