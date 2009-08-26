Станислав Черчесов: «Дзюба – наш капитан, для нас он лучше Чалова. Зачем расшифровывать?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о составе команды.
– Почему Чалов рассматривается как игрок скамейки?
– Потому что Дзюба – наш капитан, он лучше, чем Чалов, для нас.
– Можете расшифровать что значит «лучше для нас»?
– Зачем расшифровывать? У вас есть вопрос, я ответил. Всему свое время, – сказал тренер.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов не вызван в главную национальную команду, он получил приглашение в молодежную сборную. Черчесов пояснил это так: «Если мы не планируем игрока молодежки в основу, то ему лучше играть за молодежку».