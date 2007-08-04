Победа «Локо» и мучения «Спартака», ничья «Зенита» и «Краснодара», новая программа Загитовой, поул Ферстаппена в Венгрии и другие новости утра

1. Суббота в РПЛ обещала быть жаркой, но получилось не у всех. «Ростов» спас матч с «Уралом» на 85-й минуте, «Локомотив» вырвал победу над «Крыльями» на 94-й, а Дзюба в добавленное время принес «Зениту» ничью в игре с «Краснодаром», хотя казалось, что автогол Дугласа решил исход не самого яркого матча. Только «Спартак» с «Динамо» выдали чудовищно скучные 0:0, которые слегка оживило лишь удаление Понсе.

Стоит отметить, что за свои клубы дебютировали Малком, Шюррле и Кабелла.

2. Снова не обошлось без ОМОНа: у болельщиков «Зенита» произошла стычка с сотрудниками спецподразделений прямо во время матча, клуб обещал разобраться.

3. «Боруссия» Дортмунд победила «Баварию» и выиграла Суперкубок Германии. Французский Суперкубок ожидаемо достался «ПСЖ».

Сегодня «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разыграют Суперкубок Англии. Перед матчем немного вскипело: Гвардиолу спросили про июльскую цитату Клоппа о тратах на трансферы, он возмутился. Возможно, игра будет не менее горячей, чем прессуха Пепа. Получите 1000 рублей на ставку бесплатно и сделайте ставку без риска.

4. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала короткую программу нового сезона на шоу The Ice в Японии. Есть видео полного проката.

5. Квалификация Гран-при Венгрии. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первый поул в карьере, Боттас – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 13-й.

6. Дрэймонд Грин и «Голден Стэйт» договорились о продлении контракта на 4 года и 100 млн долларов.

7. International Champions Cup. «Манчестер Юнайтед» победил «Милан» по пенальти. В других товарищеских матчах «Челси» сыграл вничью с «Гладбахом», а «Монако» Головина победил «Сампдорию».

8. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин потратил 3,2 млн рублей на предвыборную кампанию в Госдуму. Это в три раза больше, чем остальные кандидаты вместе взятые.

9. Трансферы. «Спартак» заплатит за Тила с бонусами до 18 млн евро, играл прилетел в Россию и был на матче с «Динамо». «Сампдория» откажется от трансфера Ригони из-за высоких финансовых запросов игрока. «Барселона» может отпустить Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро. «Бавария» оформит переход Сане не позднее четверга. Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал». Погба не поехал на матч с «Миланом», он недоволен своей ситуацией и тоже хочет в «Реал»

10. UFC on ESPN 5: Ковингтон победил Лоулера, Миллер задушил Гуиду.

11. Фанат крикнул «Наш «Спартак» – суперклуб» на акции протеста в Москве. Его задержали через 20 секунд.

12. Полиция обыскала дом экс-врача Ассоциации лыжных видов Австрии. Его подозревают в распространении ЭПО.

13. Теннис. Медведев вышел в 6-й финал за последний год. Больше только у Федерера и Джоковича.

Цитаты дня.

Сухина о кричалке «судья – пидорас»: «20 тысяч кричат – терплю. 70 тысяч – переношу стойко. Один на один – не надо».

Андрей Назаров: «Россия продает нефть и С-400, а хоккеистов у нас воруют. Нужны компенсации, надо продавливать НХЛ».

Зобнин о незабитом моменте в матче с «Динамо»: «Ноги кривые у меня».